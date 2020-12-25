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В Москве выявили 7315 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 7315 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в России зарегистрировано в Москве (7315), в Санкт-Петербурге (3751) и в Подмосковье (1576), сообщили... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:21
2020-12-25T11:21
2020-12-25T11:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
еврейская автономная область
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в России зарегистрировано в Москве (7315), в Санкт-Петербурге (3751) и в Подмосковье (1576), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число случаев COVID-19 за сутки отмечено в Еврейской автономной области - 24, Чукотском автономном округе - 15, Ненецком автономном округе - 5.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), еврейская автономная область, общество