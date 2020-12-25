Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590860625.html
Мясников назвал вещество, помогающее при тяжелом течении COVID-19
Мясников назвал вещество, помогающее при тяжелом течении COVID-19
Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале написал о влиянии использования интерферона-гамма для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T09:37
2020-12-25T12:44
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741424_0:149:3112:1900_1920x0_80_0_0_11b24007289260909ab963d32e059ad2.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале написал о влиянии использования интерферона-гамма для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, выводы отечественных врачей о том, что дефицит интерферонов влияет на тяжелое течение инфекции, подтверждаются данными, опубликованными на сайте доказательной медицины — UpToDate."Более того, подтверждается эффективность введения интерферонов при местном введении в дыхательные пути", — написал медик.Он напомнил, что несколько месяцев назад были опубликованы данные клинических испытаний, которые проводились у него в больнице, — согласно им, использование интерферона-гамма в инъекциях при лечении тяжелых форм коронавируса показало положительный эффект. Это касалось и некоторых других пневмоний. Сейчас в его больнице проводится исследование с целью объективизировать эффект интерферонов-гамма в виде капель в нос для того, чтобы предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции.Мясников также напомнил, что впереди людей ждут новогодние праздники, а болеть никто не хочет. При этом, по его словам, никакие лекарства не заменят меры профилактики.Однако, как подчеркнул Мясников, теперь врачи могут назначать интерфероны с большей уверенностью.Ранее Мясников назвал фатальные ошибки, которые совершаются при лечении от коронавируса дома. По его словам, пустышками для лечения оказались провивовирусные и иммуномодулирующие вещества. Также неэффективными оказались гидроксихлорокин и азитромицин. Однако самой фатальной ошибкой является то, что люди не понимают, что коронавирус — это две болезни: коронавирусное ОРЗ и коронавирусная пневмония. ОРЗ не нужно лечить как пневмонию, в противном случае прогнозы пациента ухудшаются, а последствия подобного лечения ужасающие, заключил врач.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201222/oshibka-1590364188.html
https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586741424_191:177:2686:2048_1920x0_80_0_0_6014b53923c59180c331e1c5769fd23e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Мясников назвал вещество, помогающее при тяжелом течении COVID-19

09:37 25.12.2020 (обновлено: 12:44 25.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале написал о влиянии использования интерферона-гамма для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Так, выводы отечественных врачей о том, что дефицит интерферонов влияет на тяжелое течение инфекции, подтверждаются данными, опубликованными на сайте доказательной медицины — UpToDate.
"Более того, подтверждается эффективность введения интерферонов при местном введении в дыхательные пути", — написал медик.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 12:39Распространение нового коронавируса
Врач из "красной зоны" назвал фатальную ошибку при лечении COVID-19 дома
Он напомнил, что несколько месяцев назад были опубликованы данные клинических испытаний, которые проводились у него в больнице, — согласно им, использование интерферона-гамма в инъекциях при лечении тяжелых форм коронавируса показало положительный эффект. Это касалось и некоторых других пневмоний. Сейчас в его больнице проводится исследование с целью объективизировать эффект интерферонов-гамма в виде капель в нос для того, чтобы предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции.
Мясников также напомнил, что впереди людей ждут новогодние праздники, а болеть никто не хочет. При этом, по его словам, никакие лекарства не заменят меры профилактики.
Однако, как подчеркнул Мясников, теперь врачи могут назначать интерфероны с большей уверенностью.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 08:00Наука
Переболеть COVID-19 или привиться? Вся правда о вакцине от коронавируса
Ранее Мясников назвал фатальные ошибки, которые совершаются при лечении от коронавируса дома. По его словам, пустышками для лечения оказались провивовирусные и иммуномодулирующие вещества. Также неэффективными оказались гидроксихлорокин и азитромицин. Однако самой фатальной ошибкой является то, что люди не понимают, что коронавирус — это две болезни: коронавирусное ОРЗ и коронавирусная пневмония. ОРЗ не нужно лечить как пневмонию, в противном случае прогнозы пациента ухудшаются, а последствия подобного лечения ужасающие, заключил врач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния