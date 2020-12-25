https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590860625.html

Мясников назвал вещество, помогающее при тяжелом течении COVID-19

Мясников назвал вещество, помогающее при тяжелом течении COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале написал о влиянии использования интерферона-гамма для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T09:37

2020-12-25T09:37

2020-12-25T12:44

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале написал о влиянии использования интерферона-гамма для лечения тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Так, выводы отечественных врачей о том, что дефицит интерферонов влияет на тяжелое течение инфекции, подтверждаются данными, опубликованными на сайте доказательной медицины — UpToDate."Более того, подтверждается эффективность введения интерферонов при местном введении в дыхательные пути", — написал медик.Он напомнил, что несколько месяцев назад были опубликованы данные клинических испытаний, которые проводились у него в больнице, — согласно им, использование интерферона-гамма в инъекциях при лечении тяжелых форм коронавируса показало положительный эффект. Это касалось и некоторых других пневмоний. Сейчас в его больнице проводится исследование с целью объективизировать эффект интерферонов-гамма в виде капель в нос для того, чтобы предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции.Мясников также напомнил, что впереди людей ждут новогодние праздники, а болеть никто не хочет. При этом, по его словам, никакие лекарства не заменят меры профилактики.Однако, как подчеркнул Мясников, теперь врачи могут назначать интерфероны с большей уверенностью.Ранее Мясников назвал фатальные ошибки, которые совершаются при лечении от коронавируса дома. По его словам, пустышками для лечения оказались провивовирусные и иммуномодулирующие вещества. Также неэффективными оказались гидроксихлорокин и азитромицин. Однако самой фатальной ошибкой является то, что люди не понимают, что коронавирус — это две болезни: коронавирусное ОРЗ и коронавирусная пневмония. ОРЗ не нужно лечить как пневмонию, в противном случае прогнозы пациента ухудшаются, а последствия подобного лечения ужасающие, заключил врач.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201222/oshibka-1590364188.html

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество