Источник: в Москве коллектор чуть не выбил глаз знакомому должницы
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Коллектор избил мужчину, находившегося в квартире должницы на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"В четверг 24 декабря мужчина, работающий специалистом по взысканию долгов... пришел по месту жительства должницы на Керамическом проезде, 63, из квартиры вышел незнакомый ему мужчина, который агрессивно себя вел. У них завязалась драка, впоследствии специалист по взысканию долгов применил перцовый баллончик и ушел", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что коллектор ранее был судим по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".
Информацию об избиении мужчины на Керамическом проезде в Москве подтвердили в московской полиции.
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"В четверг 24 декабря из медицинского учреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним нарядом скорой медицинской помощи и госпитализации... мужчины 1981 года рождения с проникающей карнеосклеральной раной с выпадением оболочек, травматической катарактой, раной нижнего века", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Москве.
По факту нанесения травм неизвестным пострадавшему проводится проверка, добавили в пресс-службе.