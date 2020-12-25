https://ria.ru/20201225/kollektor-1590967056.html

Источник: в Москве коллектор чуть не выбил глаз знакомому должницы

Источник: в Москве коллектор чуть не выбил глаз знакомому должницы

Коллектор избил мужчину, находившегося в квартире должницы на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T17:21

2020-12-25T17:21

2020-12-25T17:21

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Коллектор избил мужчину, находившегося в квартире должницы на севере Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он добавил, что коллектор ранее был судим по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".Информацию об избиении мужчины на Керамическом проезде в Москве подтвердили в московской полиции.По факту нанесения травм неизвестным пострадавшему проводится проверка, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201031/kollektory-1582403430.html

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия