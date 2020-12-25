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Эксперты "Headliner года": важные проблемы надо решать путем коллаборации
Эксперты "Headliner года": важные проблемы надо решать путем коллаборации
Эксперты премии "Headliner года" в ходе онлайн-дискуссии Headliner Talks пришли к мнению, что ключом к решению важнейших проблем в культуре, экономике, экологии РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:45
2020-12-25T18:09
кортрос
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
общество
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Эксперты премии "Headliner года" в ходе онлайн-дискуссии Headliner Talks пришли к мнению, что ключом к решению важнейших проблем в культуре, экономике, экологии и т. д., в том числе в условиях пандемии, являются самоорганизация и коллаборация на уровне бизнеса, государства, общественных организаций.Хедлайнеры, по мнению вице-президента ГК "КОРТРОС" Филиппа Третьякова, это как раз те люди, которые дают импульс процессам, помогают реализовывать проекты, быть эффективными в новой среде. Это же правило работает и в культуре, подтверждает программный директор "Радио Культура" Ксения Ламшина. "Те люди, которые стали двигателями объединений и поменяли смыслы относительно своих институций, это и есть хедлайнеры. Происходит стремительная перегруппировка культурного сообщества, и она уже не откатится назад. Мы не разобщились, мы просто перегруппировались, и на передний план вышли люди, которые подвижные, деятельные и способны вести за собой", – сказала она.Эксперт по городскому развитию Минстроя РФ Артем Гебелев считает, что это принципиально иная, "межпозиционная", междисциплинарная коллаборация с людьми из разных лагерей: бизнес, государство и общественные движения, – которые необходимо синхронизировать во имя общего дела. Всероссийская премия "Headliner года" проходит в четвертый раз. Подать заявку на премию "Headliner года" можно до 14 января 2021 года на сайте.Лидеров традиционно будут выбирать в пяти номинациях: "Общественная деятельность и социальные проекты", "Культура и искусство", "Наука и образование", "Бизнес и инновации", "Спорт, здоровье, фитнес".С 15 января по 28 февраля 2021 года пройдет экспертное и открытое народное голосование на сайте премии.
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353
60
кортрос, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество

Эксперты "Headliner года": важные проблемы надо решать путем коллаборации

12:45 25.12.2020 (обновлено: 18:09 25.12.2020)
 
© Предоставлено HEADLINERAWARDS2020Эксперты "Headliner года": важные проблемы надо решать путем коллаборации
Эксперты Headliner года: важные проблемы надо решать путем коллаборации - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Предоставлено HEADLINERAWARDS2020
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Эксперты премии "Headliner года" в ходе онлайн-дискуссии Headliner Talks пришли к мнению, что ключом к решению важнейших проблем в культуре, экономике, экологии и т. д., в том числе в условиях пандемии, являются самоорганизация и коллаборация на уровне бизнеса, государства, общественных организаций.
Хедлайнеры, по мнению вице-президента ГК "КОРТРОС" Филиппа Третьякова, это как раз те люди, которые дают импульс процессам, помогают реализовывать проекты, быть эффективными в новой среде.
"Самое важное, что мы вынесли из 2020 года, – это сила коллабораций. Все проблемы, с которыми мы столкнулись, – о них говорили еще с середины прошлого века. Ни вирусы, ни проблемы загрязнения или изменения климата не могут быть решены какой-то одной страной. Решать их нужно во всемирной коллаборации", – считает шеф-редактор портала "Наука и жизнь" Максим Абаев.
Это же правило работает и в культуре, подтверждает программный директор "Радио Культура" Ксения Ламшина. "Те люди, которые стали двигателями объединений и поменяли смыслы относительно своих институций, это и есть хедлайнеры. Происходит стремительная перегруппировка культурного сообщества, и она уже не откатится назад. Мы не разобщились, мы просто перегруппировались, и на передний план вышли люди, которые подвижные, деятельные и способны вести за собой", – сказала она.
© Фото предоставлено HEADLINERAWARDS2020Эксперты премии "Headliner года"
Эксперты премии Headliner года - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото предоставлено HEADLINERAWARDS2020
Эксперт по городскому развитию Минстроя РФ Артем Гебелев считает, что это принципиально иная, "межпозиционная", междисциплинарная коллаборация с людьми из разных лагерей: бизнес, государство и общественные движения, – которые необходимо синхронизировать во имя общего дела.
Всероссийская премия "Headliner года" проходит в четвертый раз. Подать заявку на премию "Headliner года" можно до 14 января 2021 года на сайте.
Лидеров традиционно будут выбирать в пяти номинациях: "Общественная деятельность и социальные проекты", "Культура и искусство", "Наука и образование", "Бизнес и инновации", "Спорт, здоровье, фитнес".
С 15 января по 28 февраля 2021 года пройдет экспертное и открытое народное голосование на сайте премии.
 
КортросМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Общество
 
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