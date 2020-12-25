https://ria.ru/20201225/kollaboratsiya-1590896965.html

Эксперты "Headliner года": важные проблемы надо решать путем коллаборации

Эксперты "Headliner года": важные проблемы надо решать путем коллаборации

Эксперты премии "Headliner года" в ходе онлайн-дискуссии Headliner Talks пришли к мнению, что ключом к решению важнейших проблем в культуре, экономике, экологии РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:45

2020-12-25T12:45

2020-12-25T18:09

кортрос

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

общество

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Эксперты премии "Headliner года" в ходе онлайн-дискуссии Headliner Talks пришли к мнению, что ключом к решению важнейших проблем в культуре, экономике, экологии и т. д., в том числе в условиях пандемии, являются самоорганизация и коллаборация на уровне бизнеса, государства, общественных организаций.Хедлайнеры, по мнению вице-президента ГК "КОРТРОС" Филиппа Третьякова, это как раз те люди, которые дают импульс процессам, помогают реализовывать проекты, быть эффективными в новой среде. Это же правило работает и в культуре, подтверждает программный директор "Радио Культура" Ксения Ламшина. "Те люди, которые стали двигателями объединений и поменяли смыслы относительно своих институций, это и есть хедлайнеры. Происходит стремительная перегруппировка культурного сообщества, и она уже не откатится назад. Мы не разобщились, мы просто перегруппировались, и на передний план вышли люди, которые подвижные, деятельные и способны вести за собой", – сказала она.Эксперт по городскому развитию Минстроя РФ Артем Гебелев считает, что это принципиально иная, "межпозиционная", междисциплинарная коллаборация с людьми из разных лагерей: бизнес, государство и общественные движения, – которые необходимо синхронизировать во имя общего дела. Всероссийская премия "Headliner года" проходит в четвертый раз. Подать заявку на премию "Headliner года" можно до 14 января 2021 года на сайте.Лидеров традиционно будут выбирать в пяти номинациях: "Общественная деятельность и социальные проекты", "Культура и искусство", "Наука и образование", "Бизнес и инновации", "Спорт, здоровье, фитнес".С 15 января по 28 февраля 2021 года пройдет экспертное и открытое народное голосование на сайте премии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кортрос, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), общество