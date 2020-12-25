https://ria.ru/20201225/knigi-1590979402.html

Книги по самопомощи возглавили первый Всероссийский книжный рейтинг

Книги по самопомощи возглавили первый Всероссийский книжный рейтинг

Книга Джен Синсеро "Ни Сы. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" возглавила первый Всероссийский книжный рейтинг,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T18:09

2020-12-25T18:09

2020-12-25T18:11

культура

андрей курпатов

ozon

книги

новости культуры

гарри поттер

литрес

джоан роулинг (джоан мюррэй)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Книга Джен Синсеро "Ни Сы. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" возглавила первый Всероссийский книжный рейтинг, результаты которого объявили в пятницу в Москве, сообщает пресс-служба издательской группы "Эксмо-АСТ".Рейтинг составлен на основе данных ведущих операторов продаж: интернет-магазина Ozon, сервиса электронных и аудиокниг "ЛитРес" и объединенной розничной сети "Читай-город - Буквоед". Данные собирались с 1 ноября 2019 по 30 ноября 2020 года."Этот год стал особенно непростым для книжной отрасли... Потери книжного рынка в деньгах превысят 15 процентов к прошлому году. На этом фоне РКС (Российский книжный союз) в сотрудничестве с издательствами и книгораспространителями разрабатывает инструменты для поддержки книжного рынка и дальнейшего его развития. И одним из таких инструментов призван стать Всероссийский книжный рейтинг – он поможет увидеть те проекты, за которые читатель проголосовал рублем, и найти вектор для дальнейшей работы", - привели в пресс-службе слова президента РКС Сергея Степашина.Возглавляет рейтинг работа Джен Синсеро "Ни Сы. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед", продажи которой в трех представленных каналах составили более 70 миллионов рублей. На втором месте – бестселлер Михаила Лабковского "Хочу и буду. Принять себя полюбить жизнь и стать счастливым", собравший в этом году почти 60 миллионов рублей. На третьем – работа израильского популяризатора науки Юваля Ноя Харари "Sapiens. Краткая история человечества".Высоким спросом, согласно данным рейтинга, пользуется прикладная литература: из топ-50 самых продаваемых книг половина относится к жанру нон-фикшн, 38 процентов – к художественной литературе, 12 процентов – к детской. Среди наиболее востребованных направлений – саморазвитие, самообразование, популярная психология. Данный тренд на фоне самоизоляции и пандемии в 2020 году усилился – россияне выбирали книги данной тематики для борьбы со стрессом и тревогой.Отмечается, что в топе-50 бумажные книги занимают 78 процентов, а электронные – 22. Столь высокий процент продаж цифровых книг можно также отнести к особенностям этого года и росту сегмента. Значительная часть самых популярных книг написаны зарубежными авторами – 70 процентов топа-50.Также в рейтинг вошли "Красная таблетка. Посмотри правде в глаза" Андрея Курпатова, "Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо" Марка Мэнсона, "Подсознание может все!" Джона Кехо, "Непобедимое солнце" Виктора Пелевина, "Радикальное Прощение. Духовная технология для исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения взаимопонимания в любой ситуации" Колина Типпинга, "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд, комплект из семи книг в футляре "Гарри Поттера" Джоан Роулинг и многие другие.Каждый партнер предоставил свой список из топ-50 наименований в указанный период, данные из трех каналов суммировались и исходя из итоговых сумм был сформирован топ-50. Из рейтинга исключены учебные пособия, школьные учебники и юридические справочники. Отдельно по той же механике представлены рейтинги по сегментам художественной, прикладной и детской литературы, также выделен топ аудиокниг как наиболее растущий сегмент на рынке.

https://ria.ru/20201225/itogi-1590801230.html

https://ria.ru/20201211/knigi-1588842945.html

https://ria.ru/20201202/knigi-1587125537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей курпатов, ozon, книги, новости культуры, гарри поттер, литрес, джоан роулинг (джоан мюррэй)