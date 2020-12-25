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Шоубиз
https://ria.ru/20201225/kirkorov-1590848827.html
СМИ узнало о "предстоящей свадьбе" Киркорова
СМИ узнало о "предстоящей свадьбе" Киркорова
Певец Филипп Киркоров "занимается подготовкой к свадьбе", утверждает портал "Собеседник" со ссылкой на модель и певицу Алену Кравец. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T05:42
2020-12-25T05:42
россия
алена кравец
шоубиз
собеседник
филипп киркоров
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Стало известно о "предстоящей тайной свадьбе" Киркорова
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров "занимается подготовкой к свадьбе", утверждает портал "Собеседник" со ссылкой на модель и певицу Алену Кравец.Исполнительница также уточнила, что она собирается лично связаться с певцом, чтобы "прояснить все разговоры на эту тему".Также утверждается, что Киркоров якобы недавно посетил Дом Моды дизайнера Аники Керимовой, которая специализируется на свадебных нарядах.
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россия, алена кравец, собеседник , филипп киркоров

СМИ узнало о "предстоящей свадьбе" Киркорова

05:42 25.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на премьере фильма "Вторжение"
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров "занимается подготовкой к свадьбе", утверждает портал "Собеседник" со ссылкой на модель и певицу Алену Кравец.

"В последние дни у нас на Рублевке активно обсуждают предстоящую свадьбу Филиппа Киркорова! Мне сказали, что Филипп свяжет себя узами Гименея уже в самое ближайшее время", — приводит слова артистки издание.

Исполнительница также уточнила, что она собирается лично связаться с певцом, чтобы "прояснить все разговоры на эту тему".
Также утверждается, что Киркоров якобы недавно посетил Дом Моды дизайнера Аники Керимовой, которая специализируется на свадебных нарядах.
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ШоубизРоссияАлена КравецСобеседникФилипп Киркоров
 
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