https://ria.ru/20201225/kirkorov-1590848827.html
СМИ узнало о "предстоящей свадьбе" Киркорова
СМИ узнало о "предстоящей свадьбе" Киркорова
Певец Филипп Киркоров "занимается подготовкой к свадьбе", утверждает портал "Собеседник" со ссылкой на модель и певицу Алену Кравец. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T05:42
2020-12-25T05:42
2020-12-25T05:42
россия
алена кравец
шоубиз
собеседник
филипп киркоров
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Стало известно о "предстоящей тайной свадьбе" Киркорова
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров "занимается подготовкой к свадьбе", утверждает портал "Собеседник" со ссылкой на модель и певицу Алену Кравец.Исполнительница также уточнила, что она собирается лично связаться с певцом, чтобы "прояснить все разговоры на эту тему".Также утверждается, что Киркоров якобы недавно посетил Дом Моды дизайнера Аники Керимовой, которая специализируется на свадебных нарядах.
https://ria.ru/20201222/kirkorov-1590337558.html
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