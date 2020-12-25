https://ria.ru/20201225/kino-1590894827.html

Гарри Поттер и Харли Квинн стали самыми популярными героями у россиян

Гарри Поттер и Харли Квинн стали самыми популярными героями у россиян

"Джентльмены", "Рик и Морти" стали самим популярными проектами у зрителей за прошедший год на платформе КиноПоиск HD, а главными героями – Гарри Поттер и Харли... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:34

2020-12-25T13:34

2020-12-25T13:35

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. "Джентльмены", "Рик и Морти" стали самим популярными проектами у зрителей за прошедший год на платформе КиноПоиск HD, а главными героями – Гарри Поттер и Харли Квинн. Такие данные следуют из отчета пресс-службы сервиса."В 2020 году более 6 миллионов пользователей смотрели фильмы и сериалы по подписке на КиноПоиск HD. Они отдавали предпочтение комедиям, длинным сериалам, анимации и популярным франшизам", – рассказали в пресс-службе.В первой десятке самых популярных проектов, помимо "Джентльменов", "Рика и Морти" и "Последнего министра", оказались "Бесстыжие", новый сезон "Смешариков", блокбастер "Мстители: Финал", За ними идут "Достать ножи", "Сверхъестественное", "Гарри Поттер и философский камень", а также "Друзья" и "Дивный новый мир".КиноПоиск HD также определил самых популярных у зрителей героев фильмов и сериалов. На первом месте –Дэниел Рэдклифф.Там отметили, что серия картин о "мальчике который выжил", — самая популярная из франшиз по просмотрам на сервисе.За Гари Поттером идет Харли Квинн: зрители смотрели фильм "Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн" с Марго Робби и анимационный сериал со странной гимнасткой в главной роли.Также в топе оказались Нища из "Смешариков" и бизнесмен Майкл Пирсон (Мэттью Макконахи) из "Джентльменов".

https://ria.ru/20201208/muzyka-1588193502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, кинопоиск, марго робби, новости культуры, знаменитости, гарри поттер, дэниел рэдклифф, мэттью макконахи