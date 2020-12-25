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https://ria.ru/20201225/kino-1590894827.html
Гарри Поттер и Харли Квинн стали самыми популярными героями у россиян
Гарри Поттер и Харли Квинн стали самыми популярными героями у россиян
"Джентльмены", "Рик и Морти" стали самим популярными проектами у зрителей за прошедший год на платформе КиноПоиск HD, а главными героями – Гарри Поттер и Харли... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:34
2020-12-25T13:35
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. "Джентльмены", "Рик и Морти" стали самим популярными проектами у зрителей за прошедший год на платформе КиноПоиск HD, а главными героями – Гарри Поттер и Харли Квинн. Такие данные следуют из отчета пресс-службы сервиса."В 2020 году более 6 миллионов пользователей смотрели фильмы и сериалы по подписке на КиноПоиск HD. Они отдавали предпочтение комедиям, длинным сериалам, анимации и популярным франшизам", – рассказали в пресс-службе.В первой десятке самых популярных проектов, помимо "Джентльменов", "Рика и Морти" и "Последнего министра", оказались "Бесстыжие", новый сезон "Смешариков", блокбастер "Мстители: Финал", За ними идут "Достать ножи", "Сверхъестественное", "Гарри Поттер и философский камень", а также "Друзья" и "Дивный новый мир".КиноПоиск HD также определил самых популярных у зрителей героев фильмов и сериалов. На первом месте –Дэниел Рэдклифф.Там отметили, что серия картин о "мальчике который выжил", — самая популярная из франшиз по просмотрам на сервисе.За Гари Поттером идет Харли Квинн: зрители смотрели фильм "Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн" с Марго Робби и анимационный сериал со странной гимнасткой в главной роли.Также в топе оказались Нища из "Смешариков" и бизнесмен Майкл Пирсон (Мэттью Макконахи) из "Джентльменов".
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кино и сериалы, кинопоиск, марго робби, новости культуры, знаменитости, гарри поттер, дэниел рэдклифф, мэттью макконахи

Гарри Поттер и Харли Квинн стали самыми популярными героями у россиян

13:34 25.12.2020 (обновлено: 13:35 25.12.2020)
 
© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© 1492 Pictures (2001)
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. "Джентльмены", "Рик и Морти" стали самим популярными проектами у зрителей за прошедший год на платформе КиноПоиск HD, а главными героями – Гарри Поттер и Харли Квинн. Такие данные следуют из отчета пресс-службы сервиса.
"В 2020 году более 6 миллионов пользователей смотрели фильмы и сериалы по подписке на КиноПоиск HD. Они отдавали предпочтение комедиям, длинным сериалам, анимации и популярным франшизам", – рассказали в пресс-службе.
В первой десятке самых популярных проектов, помимо "Джентльменов", "Рика и Морти" и "Последнего министра", оказались "Бесстыжие", новый сезон "Смешариков", блокбастер "Мстители: Финал",
За ними идут "Достать ножи", "Сверхъестественное", "Гарри Поттер и философский камень", а также "Друзья" и "Дивный новый мир".
© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГАФильм "Джентльмены"(2020)
Фильм Джентльмены(2020)
1 из 5
Фильм "Джентльмены"(2020)
© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА
© Предоставлено КиноПоиск HDКадр из сериала "Рик и Морти"
Кадр из сериала Рик и Морти
2 из 5
Кадр из сериала "Рик и Морти"
© Предоставлено КиноПоиск HD
© Предоставлено Продюсерской компанией "Среда"Кадр из сериала "Последний министр"
Кадр из сериала Последний министр
3 из 5
Кадр из сериала "Последний министр"
© Предоставлено Продюсерской компанией "Среда"
© Фото : Marvel Studios 2019Кадр из фильма "Мстители: Финал"
Кадр из фильма Мстители: Финал
4 из 5
Кадр из фильма "Мстители: Финал"
© Фото : Marvel Studios 2019
© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
5 из 5
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
© 1492 Pictures (2001)
1 из 5
Фильм "Джентльмены"(2020)
© Фото : предоставлено кинокомпанией ВОЛЬГА
2 из 5
Кадр из сериала "Рик и Морти"
© Предоставлено КиноПоиск HD
3 из 5
Кадр из сериала "Последний министр"
© Предоставлено Продюсерской компанией "Среда"
4 из 5
Кадр из фильма "Мстители: Финал"
© Фото : Marvel Studios 2019
5 из 5
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
© 1492 Pictures (2001)
КиноПоиск HD также определил самых популярных у зрителей героев фильмов и сериалов. На первом месте –Дэниел Рэдклифф.

"В топе смотрения — три проекта с Дэниелом в главной роли. Во втором сезоне "Чудотворцев" Рэдклифф исполнил роль принца Чонсли, наследника средневекового королевства. В боевике "Пушки Акимбо" он сыграл интернет-тролля Майлза. Но самый любимый персонаж – Гарри Поттер", – пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что серия картин о "мальчике который выжил", — самая популярная из франшиз по просмотрам на сервисе.
© The Late Show with Stephen ColbertДэниел Рэдклифф принимает участие в программе The Late Show with Stephen Colbert на телеканале CBS, Стоп-кадр видео
Дэниел Рэдклифф принимает участие в программе The Late Show with Stephen Colbert на телеканале CBS, Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© The Late Show with Stephen Colbert
Дэниел Рэдклифф принимает участие в программе The Late Show with Stephen Colbert на телеканале CBS, Стоп-кадр видео
За Гари Поттером идет Харли Квинн: зрители смотрели фильм "Хищные птицы: потрясающая история Харли Квинн" с Марго Робби и анимационный сериал со странной гимнасткой в главной роли.
Также в топе оказались Нища из "Смешариков" и бизнесмен Майкл Пирсон (Мэттью Макконахи) из "Джентльменов".
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