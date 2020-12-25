Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/kiberbezopasnost-1590924522.html
ЦБ назначил отдельного зампреда по кибербезопасности
ЦБ назначил отдельного зампреда по кибербезопасности
Департаменты безопасности и информационной безопасности в Банке России теперь будет курировать отдельный заместитель председателя, на этот пост назначен Герман... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:36
2020-12-25T14:36
дмитрий скобелкин
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569952008_0:140:2662:1637_1920x0_80_0_0_89c6f43a192e9f56d73d184d6e7a40ab.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Департаменты безопасности и информационной безопасности в Банке России теперь будет курировать отдельный заместитель председателя, на этот пост назначен Герман Зубарев, до этого работавший советником главы регулятора, сообщил ЦБ.Зубарев, которому сейчас немногим более 40 лет, в Банке России работает с 2012 года, в том числе с 2017 года - советником председателя. До этого, как отмечается в биографической справке ЦБ, он занимал различные должности в федеральных органах исполнительной власти РФ. В 2000 году получил высшее образование по специальности "юриспруденция", в 2007 году - по специальности "государственное и муниципальное управление"."Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин продолжит курировать департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также деятельность представительства Банка России в КНР", - уточнил ЦБ.
https://ria.ru/20201225/tsentrobank-1590915596.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569952008_148:0:2515:1775_1920x0_80_0_0_5ee1c067914a4d8492425f66e5df813d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий скобелкин, центральный банк рф (цб рф), экономика

ЦБ назначил отдельного зампреда по кибербезопасности

14:36 25.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Департаменты безопасности и информационной безопасности в Банке России теперь будет курировать отдельный заместитель председателя, на этот пост назначен Герман Зубарев, до этого работавший советником главы регулятора, сообщил ЦБ.
"Герман Зубарев назначен заместителем председателя Банка России. Назначение вступит в действие с 25 декабря. Герман Зубарев будет курировать департамент безопасности и департамент информационной безопасности", - говорится в сообщении.
Зубарев, которому сейчас немногим более 40 лет, в Банке России работает с 2012 года, в том числе с 2017 года - советником председателя. До этого, как отмечается в биографической справке ЦБ, он занимал различные должности в федеральных органах исполнительной власти РФ. В 2000 году получил высшее образование по специальности "юриспруденция", в 2007 году - по специальности "государственное и муниципальное управление".
"Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин продолжит курировать департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также деятельность представительства Банка России в КНР", - уточнил ЦБ.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 14:04
Совфед расширил полномочия ЦБ в отношении участников финрынка
 
Дмитрий СкобелкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния