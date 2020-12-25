https://ria.ru/20201225/kiberbezopasnost-1590924522.html
ЦБ назначил отдельного зампреда по кибербезопасности
ЦБ назначил отдельного зампреда по кибербезопасности
Департаменты безопасности и информационной безопасности в Банке России теперь будет курировать отдельный заместитель председателя, на этот пост назначен Герман... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:36
2020-12-25T14:36
2020-12-25T14:36
дмитрий скобелкин
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Департаменты безопасности и информационной безопасности в Банке России теперь будет курировать отдельный заместитель председателя, на этот пост назначен Герман Зубарев, до этого работавший советником главы регулятора, сообщил ЦБ.Зубарев, которому сейчас немногим более 40 лет, в Банке России работает с 2012 года, в том числе с 2017 года - советником председателя. До этого, как отмечается в биографической справке ЦБ, он занимал различные должности в федеральных органах исполнительной власти РФ. В 2000 году получил высшее образование по специальности "юриспруденция", в 2007 году - по специальности "государственное и муниципальное управление"."Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин продолжит курировать департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также деятельность представительства Банка России в КНР", - уточнил ЦБ.
https://ria.ru/20201225/tsentrobank-1590915596.html
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дмитрий скобелкин, центральный банк рф (цб рф), экономика