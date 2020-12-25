https://ria.ru/20201225/khristiane-1590939472.html

Католики рады, что мусульмане перевели на русский послание папы Римского

Католики рады, что мусульмане перевели на русский послание папы Римского

Инициатива российских мусульман перевести энциклику папы Римского Франциска Fratelli tutti ("Братья все") на русский язык вызывает "радостное изумление", этот... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:38

2020-12-25T15:38

2020-12-25T16:15

религия и мировоззрение

римско-католическая церковь

франциск (хорхе марио бергольо)

сергей горбунов

москва

иркутск

ватикан

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Инициатива российских мусульман перевести энциклику папы Римского Франциска Fratelli tutti ("Братья все") на русский язык вызывает "радостное изумление", этот текст – огромная ценность, заявил РИА Новости генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.Ватикан 4 октября обнародовал новую энциклику (послание верующим) папы Римского Fratelli tutti – основной документ по социально-политическим, нравственным и религиозным вопросам. В частности, папа в нем отмечает, что рыночный капитализм дискредитировал себя в пандемию коронавируса и показал свою неспособность решать важные для человечества задачи.Издательский дом "Медина" и Международный мусульманский форум к Рождеству, которое католики празднуют в ночь с 24 на 25 декабря, опубликовали первый русскоязычный перевод этой энциклики. Как уточнили в Совете муфтиев России, это сделано "в знак поддержки межрелигиозного диалога". Первод досутпен на сайте Издательского дома "Медина"."По поводу перевода энциклики на русский язык – иначе как радостным изумлением это чувство не назовешь. Третья энциклика папы Римского родилась из межрелигиозного диалога, из личных отношений, которые связывают папу Франциска и великого имама Аль-Азхар (шейх Ахмад ат-Тайиб - ред.). То, что предложен русский перевод, это потрясающе. Насколько мне известно, это первый русскоязычный перевод Fratelli tutti", - сказал Горубнов.Он уточнил, что Ватикан, "к сожалению, пока не публикует" энциклики на русском сразу, а перевод на местные языки происходит уже после ее обнародования. Официальный перевод готовит Конференция католических епископов России и русскоязычный текст, по словам Горбунова, "еще в работе". Перевод, сделанный мусульманами, неофициальный, потому что не утвержден Римско-католической церковью, но им тоже можно пользоваться, пояснил священник."Fratelli tutti относится к разряду социальных энциклик. В ней сравнительно немного затрагиваются богословские аспекты, но больше аспекты, связанные с жизнью общества, человечества, взаимоотношений. Поэтому несомненно, что перевод, который сделали мусульмане, наши братья, обладает огромной ценностью и уже может использоваться всеми верующими католиками для ознакомления с этим документом", - заключил собеседник агентства.По данным сайта архиепархии Божией Матери в Москве, Католическая церковь в России объединена в церковную провинцию (митрополию), в которую входят архиепархия Божией Матери в Москве и три суффраганные епархии: Преображенская епархия в Новосибирске, епархия святого Климента в Саратове и епархия святого Иосифа в Иркутске. Епископы, возглавляющие четыре епархии, находящиеся на территории России, объединены в Конференцию католических епископов России – коллегиальный орган национального церковно-административного управления Римско-Католической церкви в России.

https://ria.ru/20201225/rozhdestvo-1590918059.html

https://ria.ru/20201225/rozhdestvo-1590841345.html

москва

иркутск

ватикан

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римско-католическая церковь, франциск (хорхе марио бергольо), сергей горбунов, москва, иркутск, ватикан