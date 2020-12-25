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https://ria.ru/20201225/khimki-1590910875.html
В Химках задержали стрелявшего по полицейским мужчину
В Химках задержали стрелявшего по полицейским мужчину
Задержан житель Химок, применивший насилие в отношении в полицейских и стрелявший из пистолета, у него изъяли оружие и сверток с пороховой смесью, сообщила... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:47
2020-12-25T13:56
следственный комитет россии (ск рф)
химки
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Задержан житель Химок, применивший насилие в отношении в полицейских и стрелявший из пистолета, у него изъяли оружие и сверток с пороховой смесью, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий."Задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, 23 декабря подозреваемый, находясь в лесополосе микрорайонах Левобережный в Химках, был остановлен полицейскими для проверки документов. Отмечается, что он не выполнил требования правоохранителей, "а применил в отношении них насилие, при этом мужчина произвел в сторону выстрелы из пистолета"."При досмотре у подозреваемого обнаружено оружие, а также сверток с пороховой смесью. Изъятые предметы отправлены для проведения баллистической и взрывотехнической экспертизы. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов - ред.)", - добавила Врадий.В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.
https://ria.ru/20201224/zaderzhanie-1590789168.html
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60
следственный комитет россии (ск рф), химки, происшествия

В Химках задержали стрелявшего по полицейским мужчину

13:47 25.12.2020 (обновлено: 13:56 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Задержан житель Химок, применивший насилие в отношении в полицейских и стрелявший из пистолета, у него изъяли оружие и сверток с пороховой смесью, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
"Задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ)", - сказала она.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
24 декабря, 17:04
В центре Москвы задержали угрожавшего прохожим мужчину
По данным следствия, 23 декабря подозреваемый, находясь в лесополосе микрорайонах Левобережный в Химках, был остановлен полицейскими для проверки документов. Отмечается, что он не выполнил требования правоохранителей, "а применил в отношении них насилие, при этом мужчина произвел в сторону выстрелы из пистолета".
"При досмотре у подозреваемого обнаружено оружие, а также сверток с пороховой смесью. Изъятые предметы отправлены для проведения баллистической и взрывотехнической экспертизы. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов - ред.)", - добавила Врадий.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 09:09
Источник сообщил о смерти девушки, в которую стреляли в Москве
 
Следственный комитет России (СК РФ)ХимкиПроисшествия
 
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