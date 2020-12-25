https://ria.ru/20201225/khimki-1590910875.html

В Химках задержали стрелявшего по полицейским мужчину

В Химках задержали стрелявшего по полицейским мужчину

Задержан житель Химок, применивший насилие в отношении в полицейских и стрелявший из пистолета, у него изъяли оружие и сверток с пороховой смесью, сообщила... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:47

2020-12-25T13:47

2020-12-25T13:56

следственный комитет россии (ск рф)

химки

происшествия

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Задержан житель Химок, применивший насилие в отношении в полицейских и стрелявший из пистолета, у него изъяли оружие и сверток с пороховой смесью, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий."Задержан 31-летний местный житель, подозреваемый в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ)", - сказала она.По данным следствия, 23 декабря подозреваемый, находясь в лесополосе микрорайонах Левобережный в Химках, был остановлен полицейскими для проверки документов. Отмечается, что он не выполнил требования правоохранителей, "а применил в отношении них насилие, при этом мужчина произвел в сторону выстрелы из пистолета"."При досмотре у подозреваемого обнаружено оружие, а также сверток с пороховой смесью. Изъятые предметы отправлены для проведения баллистической и взрывотехнической экспертизы. По ее результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов - ред.)", - добавила Врадий.В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о его аресте.

https://ria.ru/20201224/zaderzhanie-1590789168.html

https://ria.ru/20201224/moskva-1590675357.html

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), химки, происшествия