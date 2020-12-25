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Ростуризму предложили продолжить акцию кешбэка за туры по России в январе
Ростуризму предложили продолжить акцию кешбэка за туры по России в январе
Российский союз туриндустрии предлагает начать третий этап продаж путевок по программе кешбэка в сфере внутреннего туризма с середины января 2021 года, письмо с РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:07
2020-12-25T12:07
туризм
кешбэк
зарина догузова
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский союз туриндустрии предлагает начать третий этап продаж путевок по программе кешбэка в сфере внутреннего туризма с середины января 2021 года, письмо с предложениями было направлено главе Ростуризма Зарине Догузовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе РСТ.Комитет по внутреннему туризму РСТ высоко оценил реализацию второго этапа программы кешбэка. Доля купленных по акции туров составила 70 процентов от всех туроператорских и турагентских продаж. Вместе с тем, как сказано в письме РСТ, самым тяжелым с точки зрения продаж и загрузки на внутреннем рынке станет период с 12 января до конца марта 2021 года. Традиционно низкий сезон в этот раз осложняется резким снижением ранних продаж даже с предложенной туроператорами и объектами размещения скидкой десять процентов.Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский пояснил, что россияне, которые перенесли коронавирусную инфекцию, смогут пройти курс реабилитации и лечения в санаториях. Роспотребнадзор поддержал инициативу Национальной курортной ассоциации по разработке программы "Использование санаторно-курортного комплекса страны в целях осуществления эффективных мер по реабилитации больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию".
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кешбэк, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

Ростуризму предложили продолжить акцию кешбэка за туры по России в январе

12:07 25.12.2020
 
© РИА Новости / Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкТуристический комплекс "Карьяла Парк" в Пряжинском районе Карелии
Туристический комплекс Карьяла Парк в Пряжинском районе Карелии - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский союз туриндустрии предлагает начать третий этап продаж путевок по программе кешбэка в сфере внутреннего туризма с середины января 2021 года, письмо с предложениями было направлено главе Ростуризма Зарине Догузовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе РСТ.
"Убедительно просим рассмотреть возможность реализации третьего этапа программы кешбэка в сфере внутреннего туризма с середины января 2021 года с датами заезда по 15 апреля 2021 года и с 15 октября по 20 декабря 2021 года. А также предусмотреть возможность переноса туров, купленных по программе кешбэка и отмененных из-за введения дополнительных ограничений в регионах", – говорится в письме РСТ.
Комитет по внутреннему туризму РСТ высоко оценил реализацию второго этапа программы кешбэка. Доля купленных по акции туров составила 70 процентов от всех туроператорских и турагентских продаж. Вместе с тем, как сказано в письме РСТ, самым тяжелым с точки зрения продаж и загрузки на внутреннем рынке станет период с 12 января до конца марта 2021 года. Традиционно низкий сезон в этот раз осложняется резким снижением ранних продаж даже с предложенной туроператорами и объектами размещения скидкой десять процентов.
"В такой ситуации чрезвычайно важным в РСТ считают скорейший перезапуск программы кешбэка. С учетом возврата 20 процентов стоимости тура совокупная скидка составит 30 процентов. А это не только стабилизирует ситуацию на внутреннем туристическом рынке, но и будет иметь большой социальный эффект", — отмечается в письме.
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Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский пояснил, что россияне, которые перенесли коронавирусную инфекцию, смогут пройти курс реабилитации и лечения в санаториях. Роспотребнадзор поддержал инициативу Национальной курортной ассоциации по разработке программы "Использование санаторно-курортного комплекса страны в целях осуществления эффективных мер по реабилитации больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию".
"То есть программа кешбэка становится не просто инструментом стимулирования спроса, а средством в буквальном смысле спасения жизни и здоровья миллионов наших соотечественников", – сказал он.
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ТуризмКешбэкЗарина ДогузоваТуризмНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
 
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