https://ria.ru/20201225/keshbeka-1590886291.html

Ростуризму предложили продолжить акцию кешбэка за туры по России в январе

Ростуризму предложили продолжить акцию кешбэка за туры по России в январе

Российский союз туриндустрии предлагает начать третий этап продаж путевок по программе кешбэка в сфере внутреннего туризма с середины января 2021 года, письмо с РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:07

2020-12-25T12:07

2020-12-25T12:07

туризм

кешбэк

зарина догузова

туризм

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590164186_0:378:2969:2048_1920x0_80_0_0_6aafd62a471e2e3128b1dfb7410de573.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российский союз туриндустрии предлагает начать третий этап продаж путевок по программе кешбэка в сфере внутреннего туризма с середины января 2021 года, письмо с предложениями было направлено главе Ростуризма Зарине Догузовой, сообщили РИА Новости в пресс-службе РСТ.Комитет по внутреннему туризму РСТ высоко оценил реализацию второго этапа программы кешбэка. Доля купленных по акции туров составила 70 процентов от всех туроператорских и турагентских продаж. Вместе с тем, как сказано в письме РСТ, самым тяжелым с точки зрения продаж и загрузки на внутреннем рынке станет период с 12 января до конца марта 2021 года. Традиционно низкий сезон в этот раз осложняется резким снижением ранних продаж даже с предложенной туроператорами и объектами размещения скидкой десять процентов.Руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму Илья Уманский пояснил, что россияне, которые перенесли коронавирусную инфекцию, смогут пройти курс реабилитации и лечения в санаториях. Роспотребнадзор поддержал инициативу Национальной курортной ассоциации по разработке программы "Использование санаторно-курортного комплекса страны в целях осуществления эффективных мер по реабилитации больных, перенесших новую коронавирусную инфекцию".

https://ria.ru/20201224/baykal-1589644492.html

https://ria.ru/20201205/keshbek-1587717841.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кешбэк, зарина догузова, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)