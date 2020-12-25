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https://ria.ru/20201225/katok-1590879612.html
Власти Москвы рассказали, как будут работать городские катки
Власти Москвы рассказали, как будут работать городские катки
Катки работают на 13 городских площадках, специальные праздничные мероприятия, ледовые шоу на них проводиться не будут, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:31
2020-12-25T11:31
новый год—2021
новый год
москва
общество
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МОСКВА, 25 дек- РИА Новости. Катки работают на 13 городских площадках, специальные праздничные мероприятия, ледовые шоу на них проводиться не будут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.Катки будут работать по следующим адресам: Красная площадь ГУМ каток (без застройки торговых точек и карусели); ул. Профсоюзная, вл. 41; ул. Городецкая, вл. 1; Волгоградский пр-т, вл. 119А (пл. Славы); ул. Митинская, вл. 31; ул. Святоозерская, вл. 1; ул. Перерва, вл. 52; ул. Матвеевская, вл. 2; сквер у Гольяновского пруда; Бульварная зона, 16 мкрн (у корп. 1606); ст. м. "Алма-Атинская"; пересечение ул. Соколово-Мещерская и ул. Юровская; Коптевский б-р., вл. 18 (парк Бригантина); ул. Вешняковская, вл. 16.Режим работы катков: в будние дни с 11.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 22.00.Помимо этого, в целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации администраторами катков будет проводиться термометрия всех посетителей, а также проверка наличия средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки). Вход на территорию ледовых площадок будет осуществляться только по предварительной электронной записи (предельное количество посетителей от 27 до 75 в зависимости от площади катка)."Также предусмотрены технологические окна для проведения необходимых санитарно-дезинфекционных мероприятий и дезинфекции контактных поверхностей. В целях безопасности все ледовые площадки ежедневно будут обследоваться кинологами со служебными собаками. Для обеспечения охраны общественного правопорядка предусмотрено дежурство нарядов полиции и работников частных охранных организаций", - добавили в департаменте.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/prazdnik-1590255856.html
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новый год, москва, общество

Власти Москвы рассказали, как будут работать городские катки

11:31 25.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДевушки на катке у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ
Девушки на катке у фонтана Дружба народов на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 25 дек- РИА Новости. Катки работают на 13 городских площадках, специальные праздничные мероприятия, ледовые шоу на них проводиться не будут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"В период с 11 декабря по 31 января 2021 запланирована работа фестивальных площадок цикла "Московские Сезоны", на 13 их них будут работать открытые ледовые катки",- сообщили в пресс-службе.
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Катки будут работать по следующим адресам: Красная площадь ГУМ каток (без застройки торговых точек и карусели); ул. Профсоюзная, вл. 41; ул. Городецкая, вл. 1; Волгоградский пр-т, вл. 119А (пл. Славы); ул. Митинская, вл. 31; ул. Святоозерская, вл. 1; ул. Перерва, вл. 52; ул. Матвеевская, вл. 2; сквер у Гольяновского пруда; Бульварная зона, 16 мкрн (у корп. 1606); ст. м. "Алма-Атинская"; пересечение ул. Соколово-Мещерская и ул. Юровская; Коптевский б-р., вл. 18 (парк Бригантина); ул. Вешняковская, вл. 16.
Режим работы катков: в будние дни с 11.00 до 22.00, в выходные и праздничные дни с 10.00 до 22.00.
"31 декабря 2020 с 10.00 до 22.00. Специальные праздничные мероприятия, в том числе ледовые представления и спектакли, на катках не запланированы", - рассказали в пресс-службе.
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Помимо этого, в целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации администраторами катков будет проводиться термометрия всех посетителей, а также проверка наличия средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки). Вход на территорию ледовых площадок будет осуществляться только по предварительной электронной записи (предельное количество посетителей от 27 до 75 в зависимости от площади катка).
"Также предусмотрены технологические окна для проведения необходимых санитарно-дезинфекционных мероприятий и дезинфекции контактных поверхностей. В целях безопасности все ледовые площадки ежедневно будут обследоваться кинологами со служебными собаками. Для обеспечения охраны общественного правопорядка предусмотрено дежурство нарядов полиции и работников частных охранных организаций", - добавили в департаменте.
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