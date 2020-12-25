https://ria.ru/20201225/karta-1590980478.html

В Подмосковье запустили карту с пунктами вакцинации от COVID-19

В Подмосковье запустили карту с пунктами вакцинации от COVID-19

Интерактивная карта с геолокациями 93 пунктов вакцинации от коронавируса запущена в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T18:17

2020-12-25T18:17

2020-12-25T18:17

распространение нового коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590413777_0:0:3063:1722_1920x0_80_0_0_e1481362941c2494f7c555e104a047c3.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Интерактивная карта с геолокациями 93 пунктов вакцинации от коронавируса запущена в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.В ведомстве отметили, что интерактивную карту можно найти на сайте по профилактике коронавируса в Московской области.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал РИА Новости, что в регионе от COVID-19 привито более 10 тысяч жителей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество