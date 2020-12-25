https://ria.ru/20201225/karta-1590980478.html
В Подмосковье запустили карту с пунктами вакцинации от COVID-19
В Подмосковье запустили карту с пунктами вакцинации от COVID-19
Интерактивная карта с геолокациями 93 пунктов вакцинации от коронавируса запущена в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T18:17
2020-12-25T18:17
2020-12-25T18:17
распространение нового коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Интерактивная карта с геолокациями 93 пунктов вакцинации от коронавируса запущена в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.В ведомстве отметили, что интерактивную карту можно найти на сайте по профилактике коронавируса в Московской области.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал РИА Новости, что в регионе от COVID-19 привито более 10 тысяч жителей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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