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https://ria.ru/20201225/karta-1590980478.html
В Подмосковье запустили карту с пунктами вакцинации от COVID-19
В Подмосковье запустили карту с пунктами вакцинации от COVID-19
Интерактивная карта с геолокациями 93 пунктов вакцинации от коронавируса запущена в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального минздрава. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T18:17
2020-12-25T18:17
распространение нового коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Интерактивная карта с геолокациями 93 пунктов вакцинации от коронавируса запущена в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.В ведомстве отметили, что интерактивную карту можно найти на сайте по профилактике коронавируса в Московской области.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал РИА Новости, что в регионе от COVID-19 привито более 10 тысяч жителей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье запустили карту с пунктами вакцинации от COVID-19

18:17 25.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат "Гам-Ковид-Вак" во время вакцинации от короновируса
Медицинский работник набирает в шприц препарат Гам-Ковид-Вак во время вакцинации от короновируса - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Интерактивная карта с геолокациями 93 пунктов вакцинации от коронавируса запущена в Подмосковье, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"Для удобства жителей мы подготовили карту, куда нанесены все 93 пункта, где осуществляется вакцинация от коронавируса. Это прививочные кабинеты в медицинских организациях Подмосковья", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
В ведомстве отметили, что интерактивную карту можно найти на сайте по профилактике коронавируса в Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал РИА Новости, что в регионе от COVID-19 привито более 10 тысяч жителей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаСветлана СтригунковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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