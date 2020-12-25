https://ria.ru/20201225/izrail-1590914393.html

Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Израиля

Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Израиля

Москва удивлена обостренной реакцией Израиля на вопросы, затронутые в интервью Jerusalem post посла РФ Анатолия Викторова, его высказывания по ближневосточной... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:00

2020-12-25T14:00

2020-12-25T14:00

анатолий викторов

мария захарова

ближний восток

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид израиля‎

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Москва удивлена обостренной реакцией Израиля на вопросы, затронутые в интервью Jerusalem post посла РФ Анатолия Викторова, его высказывания по ближневосточной проблематике соответствуют позиции России, говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.В среду МИД Израиля сообщил, что посол РФ был вызван в дипведомство после интервью газете Jerusalem post, где сообщалось, что не Иран, а нерешённый израильско-палестинский конфликт дестабилизирует обстановку в регионе.В этой связи Захарова отметила, что нормализацию отношений Израиля с его арабскими соседями РФ оценивает в целом положительно как возможность установления новых каналов цивилизованного, основанного на международно-правовых нормах общения. По ее словам, в Москве исходят из того, что сохранение конфронтации и отказ от диалога лишь затрудняют нахождение решений по урегулированию арабо-израильского конфликта.При этом российская сторона всегда подчеркивала, что палестинская проблема была и остается центральной для обеспечения мира на Ближнем Востоке, без ее решения устойчивую и долгосрочную стабилизацию в регионе обеспечить невозможно.В то же время официальный представитель МИД РФ отметила, что Россия никогда не скрывала своего отрицательного отношения к авиаударам Израиля по территории Сирии, так как такие действия способствуют дестабилизации в регионе."Подтверждаем нашу заинтересованность в продолжении регулярных консультаций с израильскими партнерами по вопросам безопасности и стабильности в ближневосточном регионе. Высоко ценим сложившийся между нами доверительный и конструктивный диалог. Настроены и впредь, как отметил в упомянутом интервью наш посол в Израиле, в процессе принятия решений учитывать озабоченности Израиля в сфере безопасности", - добавила Захарова.

https://ria.ru/20201214/izrail-1589122991.html

https://ria.ru/20200916/soglashenie-1577360635.html

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иран

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анатолий викторов, мария захарова, ближний восток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид израиля‎, сирия, иран, израиль, в мире