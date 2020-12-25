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МИЦ "Известия" приобрел издание "Деловой Петербург"
МИЦ "Известия" приобрел издание "Деловой Петербург"
Мультимедийный информационный центр "Известия" приобрел "Деловой Петербург", сообщает издание. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:05
2020-12-25T13:05
известия (газета)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Мультимедийный информационный центр "Известия" приобрел "Деловой Петербург", сообщает издание.Отмечается, что холдинг планирует развивать издание "Деловой Петербург"."Холдинг с момента создания большое внимание уделяет развитию входящих в его периметр СМИ СЗФО и работе с аудиторией этого региона, поэтому приобретение авторитетного регионального издания стало логичным продолжением данной работы. Теперь холдинг планирует развивать издание "Деловой Петербург" и расширять его редакционные компетенции", - отмечается в сообщении.Издание "Деловой Петербург" было создано в 1993 году, является одним из ведущих деловых СМИ в городе.МИЦ "Известия" — частный мультимедийный информационный центр, он начал работу в марте 2017 года. В состав МИЦ входят новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал "Известия", газета "Известия", новостные службы телеканалов РЕН ТВ и Пятого канала, а также петербургский телеканал "78".
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известия (газета), общество

МИЦ "Известия" приобрел издание "Деловой Петербург"

13:05 25.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗакрытие на реконструкцию здания, в котором расположена ОАО "Редакция газеты "Известия""
Закрытие на реконструкцию здания, в котором расположена ОАО Редакция газеты Известия - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Мультимедийный информационный центр "Известия" приобрел "Деловой Петербург", сообщает издание.
"Мультимедийный информационный центр "Известия" приобрел издание "Деловой Петербург". Сделка состоялась в рамках укрепления и развития МИЦ в Северо-Западном регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что холдинг планирует развивать издание "Деловой Петербург".
"Холдинг с момента создания большое внимание уделяет развитию входящих в его периметр СМИ СЗФО и работе с аудиторией этого региона, поэтому приобретение авторитетного регионального издания стало логичным продолжением данной работы. Теперь холдинг планирует развивать издание "Деловой Петербург" и расширять его редакционные компетенции", - отмечается в сообщении.
Страница информационного портала tut.by на мониторе - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
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Tut.by лишили статуса сетевого издания, приравнивавшего его к СМИ
Издание "Деловой Петербург" было создано в 1993 году, является одним из ведущих деловых СМИ в городе.
МИЦ "Известия" — частный мультимедийный информационный центр, он начал работу в марте 2017 года. В состав МИЦ входят новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал "Известия", газета "Известия", новостные службы телеканалов РЕН ТВ и Пятого канала, а также петербургский телеканал "78".
 
Известия (газета)Общество
 
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