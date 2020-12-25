https://ria.ru/20201225/izdanie-1590901112.html

МИЦ "Известия" приобрел издание "Деловой Петербург"

МИЦ "Известия" приобрел издание "Деловой Петербург"

Мультимедийный информационный центр "Известия" приобрел "Деловой Петербург", сообщает издание. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:05

2020-12-25T13:05

2020-12-25T13:05

известия (газета)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Мультимедийный информационный центр "Известия" приобрел "Деловой Петербург", сообщает издание.Отмечается, что холдинг планирует развивать издание "Деловой Петербург"."Холдинг с момента создания большое внимание уделяет развитию входящих в его периметр СМИ СЗФО и работе с аудиторией этого региона, поэтому приобретение авторитетного регионального издания стало логичным продолжением данной работы. Теперь холдинг планирует развивать издание "Деловой Петербург" и расширять его редакционные компетенции", - отмечается в сообщении.Издание "Деловой Петербург" было создано в 1993 году, является одним из ведущих деловых СМИ в городе.МИЦ "Известия" — частный мультимедийный информационный центр, он начал работу в марте 2017 года. В состав МИЦ входят новостной интернет-портал IZ.RU, телеканал "Известия", газета "Известия", новостные службы телеканалов РЕН ТВ и Пятого канала, а также петербургский телеканал "78".

https://ria.ru/20201203/tutby-1587492075.html

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известия (газета), общество