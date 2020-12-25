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Врач рассказал об опасности ИВЛ в борьбе с коронавирусом
Врач рассказал об опасности ИВЛ в борьбе с коронавирусом
В ходе вскрытия людей, скончавшихся от коронавируса, выяснилось, что ИВЛ в ряде случаев может стать причиной обширных повреждений легких. Об этом "Вечерней... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:48
2020-12-25T11:48
распространение нового коронавируса
андрей кондрахин
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В ходе вскрытия людей, скончавшихся от коронавируса, выяснилось, что ИВЛ в ряде случаев может стать причиной обширных повреждений легких. Об этом "Вечерней Москве" рассказал терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Эксперт считает, что применение искусственной вентиляции легких может спровоцировать целый ряд проблем. Самое страшное — это вентилятор-ассоциированная пневмония. Другая проблема может заключаться в разрыве легкого. Это осложнение может быть вызвано нагрузкой на легкие в результате нагнетания воздуха в условиях воспалительных процессов в легочной ткани. При таком развитии событий существует опасность того, что орган перестанет нормально функционировать. По словам врача, сегодня медики уже оценили опасность аппарата ИВЛ и стараются использовать его только в самых крайних случаях, когда не остается больше никаких альтернативных способов лечения тяжелобольного пациента.
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андрей кондрахин, здоровье - общество

Врач рассказал об опасности ИВЛ в борьбе с коронавирусом

11:48 25.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУстановка аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Установка аппаратов искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В ходе вскрытия людей, скончавшихся от коронавируса, выяснилось, что ИВЛ в ряде случаев может стать причиной обширных повреждений легких. Об этом "Вечерней Москве" рассказал терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Эксперт считает, что применение искусственной вентиляции легких может спровоцировать целый ряд проблем. Самое страшное — это вентилятор-ассоциированная пневмония.
"С помощью ИВЛ мы искусственно создаем оптимальный газообмен в легких, но проблема в том, что дать абсолютно стерильный воздух невозможно. И чем дольше человек находится на аппарате, тем с каждым часом выше вероятность того, что он заболеет вторичной пневмонией", — объяснил Кондрахин.
Другая проблема может заключаться в разрыве легкого. Это осложнение может быть вызвано нагрузкой на легкие в результате нагнетания воздуха в условиях воспалительных процессов в легочной ткани. При таком развитии событий существует опасность того, что орган перестанет нормально функционировать.
"Это как ударить молотком по пальцам и потом пытаться закрутить ими винтик", — сравнил Кондрахин с легкими, пораженными коронавирусом.
По словам врача, сегодня медики уже оценили опасность аппарата ИВЛ и стараются использовать его только в самых крайних случаях, когда не остается больше никаких альтернативных способов лечения тяжелобольного пациента.
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