https://ria.ru/20201225/ivl-1590883324.html

Врач рассказал об опасности ИВЛ в борьбе с коронавирусом

Врач рассказал об опасности ИВЛ в борьбе с коронавирусом

В ходе вскрытия людей, скончавшихся от коронавируса, выяснилось, что ИВЛ в ряде случаев может стать причиной обширных повреждений легких. Об этом "Вечерней... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:48

2020-12-25T11:48

2020-12-25T11:48

распространение нового коронавируса

андрей кондрахин

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В ходе вскрытия людей, скончавшихся от коронавируса, выяснилось, что ИВЛ в ряде случаев может стать причиной обширных повреждений легких. Об этом "Вечерней Москве" рассказал терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Эксперт считает, что применение искусственной вентиляции легких может спровоцировать целый ряд проблем. Самое страшное — это вентилятор-ассоциированная пневмония. Другая проблема может заключаться в разрыве легкого. Это осложнение может быть вызвано нагрузкой на легкие в результате нагнетания воздуха в условиях воспалительных процессов в легочной ткани. При таком развитии событий существует опасность того, что орган перестанет нормально функционировать. По словам врача, сегодня медики уже оценили опасность аппарата ИВЛ и стараются использовать его только в самых крайних случаях, когда не остается больше никаких альтернативных способов лечения тяжелобольного пациента.

https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590844371.html

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андрей кондрахин, здоровье - общество