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https://ria.ru/20201225/itogi-1590801230.html
Аналитики рассказали, что читали, смотрели и слушали россияне в 2020 году
Аналитики рассказали, что читали, смотрели и слушали россияне в 2020 году
Фильмы "Холоп", "Веном" и "Код восемь" заняли первые строчки рейтинга по просмотрам кино в 2020 году, самым популярным музыкальным исполнителем стала Zivert,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T08:06
2020-12-25T08:06
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тима белорусских
музыка
театр
книги
чиж & co
театр наций
культура
новости культуры
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости/Прайм. Фильмы "Холоп", "Веном" и "Код восемь" заняли первые строчки рейтинга по просмотрам кино в 2020 году, самым популярным музыкальным исполнителем стала Zivert, наиболее прослушиваемым треком – "Девочка, танцуй" Artik &amp; Asti, а самой популярной книгой – "Подсознание может все!" Джона Кехо, подсчитали аналитики Big Data МТС.В топ-5 фильмов по просмотрам в онлайн-кинотеатре "МТС ТВ" вошли "Холоп", "Веном", "Код восемь", "Фантастическая четверка – 2" и "Вивариум". Первые строчки в рейтинге сериалов заняли "Содержанки", "Сирена", "Гранд", "257 причин, чтобы жить", "Бывшие" и "Игра престолов".Чаше всего слушали в МТС Music следующих исполнителей: Zivert, Artik &amp; Asti, HammAli &amp; Naval, Макс Корж и Тима Белорусских. Среди треков чаще всего выбирали: "Девочка, танцуй" Artik &amp; Asti, "Любимка" Niletto, "Луна не знает пути" Тайпан &amp; Agunda, "Плачу на техно" Cream soda, "Сияй" Ramil. Играли чаще всего в Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Rust, World of Tanks, Dota 2.Кроме того, россияне не утратили интерес к офлайн-мероприятиям. По статистике продаж билетов через сервис МТС Ticketland в топ-3 детских шоу вошли "Фантастика и Лабиринт", "Раз, два... четыре, пять" и рождественская сказка "Дорога в Рождество". Среди театральных постановок выбор чаще всего останавливали на мюзикле "Шахматы", спектакле "Анна Каренина" Театра оперетты и спектакле "Аудиенция" Театра наций.Большой интерес у россиян вызывали и книги. Первые строчки в рейтинге 2020 года по количеству скачиваний в "МТС Библиотеке" заняли "Подсознание может все!" Джона Кехо, "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джена Синсеро, "Путь найденыша" Евгения Щепетнова, "Зулейха открывает глаза" Гузели Яхиной и "Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику" Гэри Чепмена.Помимо этого, МТС запустила серию онлайн-концертов в формате дополненной реальности, больше всего зрители оценили МТС Live XR (Дора, Cream Soda, Feduk, "Пошлая Молли", ЛСП), МТС Youth Rap (OFFMi, Flesh, Saluki, Obladaet и Моргенштерн), "Чиж &amp; Co", "Чайф" и "Куртки Кобейна".
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РИА Новости
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моргенштерн (алишер моргенштерн), тима белорусских, музыка, театр, книги, чиж & co, театр наций, новости культуры

Аналитики рассказали, что читали, смотрели и слушали россияне в 2020 году

08:06 25.12.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Zivert выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
Певица Zivert выступает на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости/Прайм. Фильмы "Холоп", "Веном" и "Код восемь" заняли первые строчки рейтинга по просмотрам кино в 2020 году, самым популярным музыкальным исполнителем стала Zivert, наиболее прослушиваемым треком – "Девочка, танцуй" Artik & Asti, а самой популярной книгой – "Подсознание может все!" Джона Кехо, подсчитали аналитики Big Data МТС.
В топ-5 фильмов по просмотрам в онлайн-кинотеатре "МТС ТВ" вошли "Холоп", "Веном", "Код восемь", "Фантастическая четверка – 2" и "Вивариум". Первые строчки в рейтинге сериалов заняли "Содержанки", "Сирена", "Гранд", "257 причин, чтобы жить", "Бывшие" и "Игра престолов".
Чаше всего слушали в МТС Music следующих исполнителей: Zivert, Artik & Asti, HammAli & Naval, Макс Корж и Тима Белорусских. Среди треков чаще всего выбирали: "Девочка, танцуй" Artik & Asti, "Любимка" Niletto, "Луна не знает пути" Тайпан & Agunda, "Плачу на техно" Cream soda, "Сияй" Ramil. Играли чаще всего в Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Rust, World of Tanks, Dota 2.
Кроме того, россияне не утратили интерес к офлайн-мероприятиям. По статистике продаж билетов через сервис МТС Ticketland в топ-3 детских шоу вошли "Фантастика и Лабиринт", "Раз, два... четыре, пять" и рождественская сказка "Дорога в Рождество". Среди театральных постановок выбор чаще всего останавливали на мюзикле "Шахматы", спектакле "Анна Каренина" Театра оперетты и спектакле "Аудиенция" Театра наций.
Большой интерес у россиян вызывали и книги. Первые строчки в рейтинге 2020 года по количеству скачиваний в "МТС Библиотеке" заняли "Подсознание может все!" Джона Кехо, "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джена Синсеро, "Путь найденыша" Евгения Щепетнова, "Зулейха открывает глаза" Гузели Яхиной и "Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику" Гэри Чепмена.
Помимо этого, МТС запустила серию онлайн-концертов в формате дополненной реальности, больше всего зрители оценили МТС Live XR (Дора, Cream Soda, Feduk, "Пошлая Молли", ЛСП), МТС Youth Rap (OFFMi, Flesh, Saluki, Obladaet и Моргенштерн), "Чиж & Co", "Чайф" и "Куртки Кобейна".
Смотрительница в Национальном музее Прадо в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 08:00Культура
Итоги 2020 года в культуре: что нового появилось и от чего мы отвыкли
 
КультураМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Тима БелорусскихМузыкаТеатрКнигиЧиж & CoТеатр нацийНовости культуры
 
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