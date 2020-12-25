https://ria.ru/20201225/itogi-1590801230.html

Аналитики рассказали, что читали, смотрели и слушали россияне в 2020 году

Аналитики рассказали, что читали, смотрели и слушали россияне в 2020 году

Фильмы "Холоп", "Веном" и "Код восемь" заняли первые строчки рейтинга по просмотрам кино в 2020 году, самым популярным музыкальным исполнителем стала Zivert,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T08:06

2020-12-25T08:06

2020-12-25T08:06

моргенштерн (алишер моргенштерн)

тима белорусских

музыка

театр

книги

чиж & co

театр наций

культура

новости культуры

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости/Прайм. Фильмы "Холоп", "Веном" и "Код восемь" заняли первые строчки рейтинга по просмотрам кино в 2020 году, самым популярным музыкальным исполнителем стала Zivert, наиболее прослушиваемым треком – "Девочка, танцуй" Artik & Asti, а самой популярной книгой – "Подсознание может все!" Джона Кехо, подсчитали аналитики Big Data МТС.В топ-5 фильмов по просмотрам в онлайн-кинотеатре "МТС ТВ" вошли "Холоп", "Веном", "Код восемь", "Фантастическая четверка – 2" и "Вивариум". Первые строчки в рейтинге сериалов заняли "Содержанки", "Сирена", "Гранд", "257 причин, чтобы жить", "Бывшие" и "Игра престолов".Чаше всего слушали в МТС Music следующих исполнителей: Zivert, Artik & Asti, HammAli & Naval, Макс Корж и Тима Белорусских. Среди треков чаще всего выбирали: "Девочка, танцуй" Artik & Asti, "Любимка" Niletto, "Луна не знает пути" Тайпан & Agunda, "Плачу на техно" Cream soda, "Сияй" Ramil. Играли чаще всего в Fortnite, Counter-Strike: Global Offensive, Rust, World of Tanks, Dota 2.Кроме того, россияне не утратили интерес к офлайн-мероприятиям. По статистике продаж билетов через сервис МТС Ticketland в топ-3 детских шоу вошли "Фантастика и Лабиринт", "Раз, два... четыре, пять" и рождественская сказка "Дорога в Рождество". Среди театральных постановок выбор чаще всего останавливали на мюзикле "Шахматы", спектакле "Анна Каренина" Театра оперетты и спектакле "Аудиенция" Театра наций.Большой интерес у россиян вызывали и книги. Первые строчки в рейтинге 2020 года по количеству скачиваний в "МТС Библиотеке" заняли "Подсознание может все!" Джона Кехо, "НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед" Джена Синсеро, "Путь найденыша" Евгения Щепетнова, "Зулейха открывает глаза" Гузели Яхиной и "Пять языков любви. Как выразить любовь вашему спутнику" Гэри Чепмена.Помимо этого, МТС запустила серию онлайн-концертов в формате дополненной реальности, больше всего зрители оценили МТС Live XR (Дора, Cream Soda, Feduk, "Пошлая Молли", ЛСП), МТС Youth Rap (OFFMi, Flesh, Saluki, Obladaet и Моргенштерн), "Чиж & Co", "Чайф" и "Куртки Кобейна".

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

моргенштерн (алишер моргенштерн), тима белорусских, музыка, театр, книги, чиж & co, театр наций, новости культуры