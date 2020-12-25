https://ria.ru/20201225/istrebitel-1590907340.html
Первый серийный Су-57 испытают в Ахтубинске, сообщил источник
Первый серийный Су-57 испытают в Ахтубинске, сообщил источник
Переданный Воздушно-космическим силам РФ первый серийный истребитель Су-57 перед поступлением в строевую часть пройдет испытания в Государственном... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:32
2020-12-25T13:32
2020-12-25T13:32
су-57
ахтубинск
безопасность
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Переданный Воздушно-космическим силам РФ первый серийный истребитель Су-57 перед поступлением в строевую часть пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Первый серийный Су-57 прибыл в Государственный летно-испытательный центр в Ахтубинске. В строевую часть машина будет передана после испытаний в центре", - рассказал собеседник агентства.Источник уточнил, что акт приема-передачи самолета "был подписан несколько недель назад".ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, но структурно в него не входит.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").На сегодня истребитель оснащен двигателем "первого этапа" — "изделием-117", который уже запустили в серию. Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет превосходить "изделие-117". Работы над ним должны завершиться в 2022 году.
https://ria.ru/20201212/ugroza-1588876973.html
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су-57, ахтубинск, безопасность
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости.
Переданный Воздушно-космическим силам РФ первый серийный истребитель Су-57
перед поступлением в строевую часть пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске
, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Первый серийный Су-57 прибыл в Государственный летно-испытательный центр в Ахтубинске. В строевую часть машина будет передана после испытаний в центре", - рассказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что акт приема-передачи самолета "был подписан несколько недель назад".
ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, но структурно в него не входит.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").
На сегодня истребитель оснащен двигателем "первого этапа" — "изделием-117", который уже запустили в серию. Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет превосходить "изделие-117". Работы над ним должны завершиться в 2022 году.