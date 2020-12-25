https://ria.ru/20201225/istrebitel-1590907340.html

Первый серийный Су-57 испытают в Ахтубинске, сообщил источник

Первый серийный Су-57 испытают в Ахтубинске, сообщил источник

Переданный Воздушно-космическим силам РФ первый серийный истребитель Су-57 перед поступлением в строевую часть пройдет испытания в Государственном... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:32

2020-12-25T13:32

2020-12-25T13:32

су-57

ахтубинск

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578109331_0:104:1989:1222_1920x0_80_0_0_2872d72388b2d3450b8fe68b238b2f0c.jpg

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Переданный Воздушно-космическим силам РФ первый серийный истребитель Су-57 перед поступлением в строевую часть пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Первый серийный Су-57 прибыл в Государственный летно-испытательный центр в Ахтубинске. В строевую часть машина будет передана после испытаний в центре", - рассказал собеседник агентства.Источник уточнил, что акт приема-передачи самолета "был подписан несколько недель назад".ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, но структурно в него не входит.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").На сегодня истребитель оснащен двигателем "первого этапа" — "изделием-117", который уже запустили в серию. Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет превосходить "изделие-117". Работы над ним должны завершиться в 2022 году.

https://ria.ru/20201212/ugroza-1588876973.html

ахтубинск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

су-57, ахтубинск, безопасность