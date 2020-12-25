Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/istrebitel-1590907340.html
Первый серийный Су-57 испытают в Ахтубинске, сообщил источник
Первый серийный Су-57 испытают в Ахтубинске, сообщил источник
Переданный Воздушно-космическим силам РФ первый серийный истребитель Су-57 перед поступлением в строевую часть пройдет испытания в Государственном... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:32
2020-12-25T13:32
су-57
ахтубинск
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578109331_0:104:1989:1222_1920x0_80_0_0_2872d72388b2d3450b8fe68b238b2f0c.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Переданный Воздушно-космическим силам РФ первый серийный истребитель Су-57 перед поступлением в строевую часть пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."Первый серийный Су-57 прибыл в Государственный летно-испытательный центр в Ахтубинске. В строевую часть машина будет передана после испытаний в центре", - рассказал собеседник агентства.Источник уточнил, что акт приема-передачи самолета "был подписан несколько недель назад".ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, но структурно в него не входит.Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").На сегодня истребитель оснащен двигателем "первого этапа" — "изделием-117", который уже запустили в серию. Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет превосходить "изделие-117". Работы над ним должны завершиться в 2022 году.
https://ria.ru/20201212/ugroza-1588876973.html
ахтубинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578109331_102:0:1869:1325_1920x0_80_0_0_c581bda3d10b88a1de8dd65349dc67cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
су-57, ахтубинск, безопасность

Первый серийный Су-57 испытают в Ахтубинске, сообщил источник

13:32 25.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Андрей Катаев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Переданный Воздушно-космическим силам РФ первый серийный истребитель Су-57 перед поступлением в строевую часть пройдет испытания в Государственном летно-испытательном центр (ГЛИЦ) в Ахтубинске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Первый серийный Су-57 прибыл в Государственный летно-испытательный центр в Ахтубинске. В строевую часть машина будет передана после испытаний в центре", - рассказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что акт приема-передачи самолета "был подписан несколько недель назад".
ГЛИЦ в Ахтубинске расположен на территории Южного военного округа, но структурно в него не входит.
Су-57 (ранее известен как ПАК ФА) — истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Первый полет он совершил в 2010 году. Су-57 обладает высокой маневренностью, новейшим комплексом бортового радиоэлектронного оборудования и малой заметностью (технология "стелс").
На сегодня истребитель оснащен двигателем "первого этапа" — "изделием-117", который уже запустили в серию. Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет превосходить "изделие-117". Работы над ним должны завершиться в 2022 году.
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря, 07:33
National Interest объяснил, почему Су-57 является "реальной угрозой" НАТО
 
Су-57АхтубинскБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния