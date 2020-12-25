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Роскосмос подал иск на 4,7 миллиарда рублей к производителю "Союзов"
Роскосмос подал иск на 4,7 миллиарда рублей к производителю "Союзов"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "Роскосмос", требующей взыскать более 4,7 миллиарда рублей с самарского АО "Ракетно-космический центр... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T03:31
2020-12-25T07:50
россия
ркц "прогресс"
минторг сша
космос - риа наука
союз
роскосмос
москва
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "Роскосмос", требующей взыскать более 4,7 миллиарда рублей с самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", которое производит ракеты-носители "Союз", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 24 декабря, к рассмотрению он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.РКЦ "Прогресс" - ведущее российское предприятие космической отрасли. Оно производит ракеты-носители "Союз", космические аппараты. Помимо того, предприятие занимается разработкой российских перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты."Прогресс" попал в опубликованный 22 декабря Минторгом США список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт.
https://ria.ru/20201224/soyuz-6-1590658329.html
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россия, ркц "прогресс", минторг сша, космос - риа наука, союз, роскосмос, москва, китай

Роскосмос подал иск на 4,7 миллиарда рублей к производителю "Союзов"

03:31 25.12.2020 (обновлено: 07:50 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкСборка ракет-носителей "Союз-2" на территории АО "РКЦ "Прогресс" в Самаре
Сборка ракет-носителей Союз-2 на территории АО РКЦ Прогресс в Самаре - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "Роскосмос", требующей взыскать более 4,7 миллиарда рублей с самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", которое производит ракеты-носители "Союз", следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 24 декабря, к рассмотрению он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.
РКЦ "Прогресс" - ведущее российское предприятие космической отрасли. Оно производит ракеты-носители "Союз", космические аппараты. Помимо того, предприятие занимается разработкой российских перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты.
"Прогресс" попал в опубликованный 22 декабря Минторгом США список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт.
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 01:13Наука
Роскосмос потратит 166 миллионов рублей на эскизный проект "Союза-6"
 
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