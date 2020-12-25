https://ria.ru/20201225/isk-1590846368.html
Роскосмос подал иск на 4,7 миллиарда рублей к производителю "Союзов"
Роскосмос подал иск на 4,7 миллиарда рублей к производителю "Союзов"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "Роскосмос", требующей взыскать более 4,7 миллиарда рублей с самарского АО "Ракетно-космический центр... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T03:31
2020-12-25T03:31
2020-12-25T07:50
россия
ркц "прогресс"
минторг сша
космос - риа наука
союз
роскосмос
москва
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590335095_0:407:2918:2048_1920x0_80_0_0_a569dc8792f42368d59e8c52e65d4cef.jpg
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "Роскосмос", требующей взыскать более 4,7 миллиарда рублей с самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", которое производит ракеты-носители "Союз", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 24 декабря, к рассмотрению он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.РКЦ "Прогресс" - ведущее российское предприятие космической отрасли. Оно производит ракеты-носители "Союз", космические аппараты. Помимо того, предприятие занимается разработкой российских перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты."Прогресс" попал в опубликованный 22 декабря Минторгом США список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт.
https://ria.ru/20201224/soyuz-6-1590658329.html
россия
москва
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590335095_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_3a2c8ec6684a72604e0767db0cb89307.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ркц "прогресс", минторг сша, космос - риа наука, союз, роскосмос, москва, китай