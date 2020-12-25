https://ria.ru/20201225/isk-1590846368.html

Роскосмос подал иск на 4,7 миллиарда рублей к производителю "Союзов"

Роскосмос подал иск на 4,7 миллиарда рублей к производителю "Союзов"

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "Роскосмос", требующей взыскать более 4,7 миллиарда рублей с самарского АО "Ракетно-космический центр... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T03:31

2020-12-25T03:31

2020-12-25T07:50

россия

ркц "прогресс"

минторг сша

космос - риа наука

союз

роскосмос

москва

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590335095_0:407:2918:2048_1920x0_80_0_0_a569dc8792f42368d59e8c52e65d4cef.jpg

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск госкорпорации "Роскосмос", требующей взыскать более 4,7 миллиарда рублей с самарского АО "Ракетно-космический центр "Прогресс", которое производит ракеты-носители "Союз", следует из информации в картотеке арбитражных дел.Иск поступил в суд 24 декабря, к рассмотрению он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не указаны.РКЦ "Прогресс" - ведущее российское предприятие космической отрасли. Оно производит ракеты-носители "Союз", космические аппараты. Помимо того, предприятие занимается разработкой российских перспективных носителей "Союз-5", "Союз-6", "Амур-СПГ" и сверхтяжелой ракеты."Прогресс" попал в опубликованный 22 декабря Минторгом США список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт.

https://ria.ru/20201224/soyuz-6-1590658329.html

россия

москва

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ркц "прогресс", минторг сша, космос - риа наука, союз, роскосмос, москва, китай