https://ria.ru/20201225/invalidnost-1590888697.html

Правительство одобрило проект о порядке получении пенсий по инвалидности

Правительство одобрило проект о порядке получении пенсий по инвалидности

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:10

2020-12-25T12:10

2020-12-25T12:16

инна святенко

михаил терентьев

госдума рф

андрей турчак

единая россия

политика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности, проект отзыва имеется в распоряжении РИА Новости.Авторами инициативы стали первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.Согласно инициативе, вводится беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.

https://sn.ria.ru/20201216/invalidy-1589479503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инна святенко, михаил терентьев, госдума рф, андрей турчак, единая россия, политика