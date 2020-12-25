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Правительство одобрило проект о порядке получении пенсий по инвалидности
Правительство одобрило проект о порядке получении пенсий по инвалидности
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:10
2020-12-25T12:16
инна святенко
михаил терентьев
госдума рф
андрей турчак
единая россия
политика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности, проект отзыва имеется в распоряжении РИА Новости.Авторами инициативы стали первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.Согласно инициативе, вводится беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.
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инна святенко, михаил терентьев, госдума рф, андрей турчак, единая россия, политика

Правительство одобрило проект о порядке получении пенсий по инвалидности

12:10 25.12.2020 (обновлено: 12:16 25.12.2020)
 
© Fotolia / KadmyИнвалидное кресло
Инвалидное кресло - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Fotolia / Kadmy
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности, проект отзыва имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.
Согласно инициативе, вводится беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.
"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект", - говорится в документе.
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Инна СвятенкоМихаил ТерентьевГосдума РФАндрей ТурчакЕдиная РоссияПолитика
 
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