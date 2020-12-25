https://ria.ru/20201225/invalidnost-1590888697.html
Правительство одобрило проект о порядке получении пенсий по инвалидности
Правительство одобрило проект о порядке получении пенсий по инвалидности
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:10
2020-12-25T12:10
2020-12-25T12:16
инна святенко
михаил терентьев
госдума рф
андрей турчак
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политика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности, проект отзыва имеется в распоряжении РИА Новости.Авторами инициативы стали первый вице-спикер СФ Андрей Турчак, руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов, первый заместитель руководителя фракции Андрей Исаев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев и сенаторы Мария Львова-Белова и Инна Святенко.Согласно инициативе, вводится беззаявительный порядок получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма предполагается в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения.
https://sn.ria.ru/20201216/invalidy-1589479503.html
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инна святенко, михаил терентьев, госдума рф, андрей турчак, единая россия, политика