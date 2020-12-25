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В Омске водитель выгнал инвалида из автобуса
В Омске водитель выгнал инвалида из автобуса
Прокуратура и СК проверяют жалобу жителя Омска на водителя маршрутки, который в мороз высадил из автобуса пожилую женщину в инвалидном кресле, сообщается на... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T19:57
2020-12-25T19:57
2020-12-25T19:57
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омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 25 дек - РИА Новости. Прокуратура и СК проверяют жалобу жителя Омска на водителя маршрутки, который в мороз высадил из автобуса пожилую женщину в инвалидном кресле, сообщается на сайтах ведомств.Жалоба на водителя микроавтобуса "Вектор" маршрута 47н была опубликована в паблике "Аварийный Омск" в соцсети "ВКонтакте". Автор жалобы указал госномер автобуса и владельца маршрута - Фазыла Залялитдинова - и рассказал, что инцидент произошёл вечером 24 декабря. Когда пожилая женщина карабкалась в салон, водитель торопил её и советовал ей ездить на низкопольных автобусах. В итоге, когда инвалид смогла забраться в салон, сопровождавший её пожилой мужчина пытался сложить инвалидное кресло, чтобы войти внутрь, водитель закрыл дверь и поехал, оставив инвалида одну в салоне, говорится в жалобе. Маршрутка остановилась после криков возмущения, после чего водитель выгнал женщину на улицу."Органами прокуратуры организована проверка по фактам, изложенным в соцсетях и СМИ... В случае подтверждения фактов... будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по исполнению требований к обеспечению доступности для инвалидов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг", - сообщили журналистам в прокуратуре Омской области.Личность водителя автобуса пообещали установить следователи СУСК по Омской области, ведомство также сообщило о проведении доследственной проверки.
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следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия