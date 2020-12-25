https://ria.ru/20201225/immunitet-1590862913.html

Вирусолог сравнил иммунитет к COVID-19 после болезни и после прививки

Вирусолог сравнил иммунитет к COVID-19 после болезни и после прививки

Испытания вакцины "Спутник V" показали, что у тех, кто получил прививку, уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем, но титр антител — не РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:04

2020-12-25T10:04

2020-12-25T10:04

распространение нового коронавируса

александр бутенко

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

нии им. гамалеи

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Испытания вакцины "Спутник V" показали, что у тех, кто получил прививку, уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем, но титр антител — не единственный показатель наличия иммунитета, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.Он пояснил, что иммунитет к инфекции формируется либо после прививки, либо в результате болезни. "Люди приобретают иммунитет или в результате перенесенного инфицирования в любой форме: бессимптомной, легкой, средней тяжести, или с помощью вакцины — механизм одинаковый. В результате просто будет ограничена популяция людей, которые чувствительны, восприимчивы и могут заболеть коронавирусом", — сказал специалист.Но, по его словам, даже если после болезни титр антител снижается, а через какое-то время они вовсе исчезают, то это еще не означает, что человек может снова заболеть. "Потому что это острая вирусная инфекция, и вообще трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди остаются восприимчивы и переносят еще раз эту же самую инфекцию. Это означает, что иммунитет обязательно должен быть. Тем более есть такой эффект как иммунологическая память — встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект", — заключил Бутенко.Как работает вакцинаВакцина "Спутник V", разработанная Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ, создана на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. Вакцинация состоит из двух этапов: сначала вводят первый компонент, а спустя три недели — второй."Второй компонент усиливает действие первого, и не только усиливает, но и позволяет в результате повторной вакцинации с большой вероятностью надеяться на образование клеток памяти, которые длительное время будут нас защищать", — объяснил действие препарата глава Центра Александр Гинцбург.Он отметил, что на платформе, с помощью которой разрабатывали "Спутник V", была создана вакцина против Эболы, поэтому можно судить о том, как долго сохраняется создаваемый ею иммунитет.Кроме того, уверен ученый, "Спутник V" будет защищать и от недавно обнаруженного в Великобритании нового штамма коронавируса, который, как считается, на 70 процентов более заразен и быстрее распространяется. По словам Гинцбурга, вакцина создает иммунитет ко всему спайк-белку коронавируса, а британская мутация изменяет только одну небольшую точку на поверхности этого белка.В целом, считает директор Центра Гамалеи, коронавирус станет управляемым, когда около 70 процентов россиян получат вакцину, что гарантирует наличие популяционного иммунитета. По его оценке, это может произойти к ноябрю следующего года.Иммунная памятьМногие исследования показывают, что антитела к коронавирусу исчезают спустя несколько месяцев, и это вызывает опасения относительно эффективности вакцинации. Австралийские ученые попытались оценить, как долго сохраняется иммунитет у переболевших COVID-19 людей. Результаты исследования они опубликовали в журнале Science Immunology.Специалисты из отделения иммунологии и патологии австралийского университета Монаша и исследовательского альянса Альфреда, который включает в себя университет Монаша, больницу Альфреда и институт Бернета, в течение восьми месяц анализировали образцы крови, которые они брали у 25 добровольцев, заболевших COVID-19. Для каждого из них ученые сделали серию "моментальных снимков" состояния иммунной системы, начиная с четвертого и до 242-го дня заболевания. Оказалось, что концентрация свободных антител к SARS-CoV-2 в крови начинала падать уже через 20 дней после появления первых симптомов. Тогда исследователи вводили в образцы крови флуоресцентно меченые кусочки SARS-CoV-2, и выяснилось, что у всех пациентов сохранились B-клетки иммунной памяти, которые распознавали один из двух компонентов коронаввируса — шиповидный белок и нуклеокапсидный белок. Эти специфические B-клетки памяти стабильно присутствовали и через восемь месяцев после инфицирования.По его словам, это объясняет малое число примеров истинного повторного заражения среди миллионов людей по всему миру, у которых был выявлен коронавирус. Новое исследование дает надежду, что разработанные вакцины обеспечат длительную защиту.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html

https://ria.ru/20201130/koronavirus-1587035347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бутенко , вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи