https://ria.ru/20201225/immunitet-1590839839.html
Вирусолог объяснил, какой иммунитет против COVID-19 лучше
Вирусолог объяснил, какой иммунитет против COVID-19 лучше
Когда у человека появляется более сильный иммунитет к коронавирусу – если он переболел естественным образом или после вакцинации, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T02:10
2020-12-25T02:10
2020-12-25T02:10
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Когда у человека появляется более сильный иммунитет к коронавирусу – если он переболел естественным образом или после вакцинации, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.Он отметил, что иммунитет появляется и после того, как организм победил инфекцию, и при помощи вакцинации. Важно, по его словам, что в результате и того, и другого будет ограничено количество людей, которые восприимчивы к инфекции и могут служить "горючим материалом" для распространения заболевания. Испытания вакцины "Спутник V" показали, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем, отметил Бутенко. Но, добавил он, это не единственный показатель. Тем более, добавил он, что есть такой эффект, как иммунологическая память – встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител и создается защитный эффект.
https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590664367.html
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александр бутенко , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Когда у человека появляется более сильный иммунитет к коронавирусу – если он переболел естественным образом или после вакцинации, рассказал в интервью радио Sputnik
вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко
.
Он отметил, что иммунитет появляется и после того, как организм победил инфекцию, и при помощи вакцинации.
"Люди приобретают иммунитет или в результате перенесенного инфицирования в любой форме: бессимптомной, легкой, средней тяжести, или с помощью вакцины ‒ механизм одинаковый", ‒ пояснил вирусолог.
Важно, по его словам, что в результате и того, и другого будет ограничено количество людей, которые восприимчивы к инфекции и могут служить "горючим материалом" для распространения заболевания.
Испытания вакцины "Спутник V" показали, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем, отметил Бутенко. Но, добавил он, это не единственный показатель.
"Даже при том, что после "переболевания" ниже титр антител, на предельно низком уровне или через какой-то период времени исчезают антитела, это еще не означает, что человек может заболеть, потому что это острая вирусная инфекция, и вообще трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди остаются восприимчивы и переносят еще раз эту же самую инфекцию. Это означает, что иммунитет обязательно должен быть", – отметил Бутенко.
Тем более, добавил он, что есть такой эффект, как иммунологическая память – встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител и создается защитный эффект.