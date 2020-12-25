https://ria.ru/20201225/immunitet-1590839839.html

Вирусолог объяснил, какой иммунитет против COVID-19 лучше

Вирусолог объяснил, какой иммунитет против COVID-19 лучше

Когда у человека появляется более сильный иммунитет к коронавирусу – если он переболел естественным образом или после вакцинации, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T02:10

2020-12-25T02:10

2020-12-25T02:10

распространение нового коронавируса

александр бутенко

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Когда у человека появляется более сильный иммунитет к коронавирусу – если он переболел естественным образом или после вакцинации, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко.Он отметил, что иммунитет появляется и после того, как организм победил инфекцию, и при помощи вакцинации. Важно, по его словам, что в результате и того, и другого будет ограничено количество людей, которые восприимчивы к инфекции и могут служить "горючим материалом" для распространения заболевания. Испытания вакцины "Спутник V" показали, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем, отметил Бутенко. Но, добавил он, это не единственный показатель. Тем более, добавил он, что есть такой эффект, как иммунологическая память – встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител и создается защитный эффект.

https://ria.ru/20201224/koronavirus-1590664367.html

https://ria.ru/20201222/koronavirus-1590420538.html

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александр бутенко , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество