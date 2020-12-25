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Греф рассказал об ожиданиях на 2021 год
Греф рассказал об ожиданиях на 2021 год
Сбербанк ждет в 2021 году годовую инфляцию ниже 4%, темпы роста экономики составят 2-3%, а стоимость барреля нефти - более 50 долларов, сообщил глава кредитной... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:55
2020-12-25T10:55
urals
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
герман греф
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сбербанк ждет в 2021 году годовую инфляцию ниже 4%, темпы роста экономики составят 2-3%, а стоимость барреля нефти - более 50 долларов, сообщил глава кредитной организации Герман Греф."Прогноз, из которого мы исходим: инфляция ниже 4%, темпы роста ВВП - между 2% и 3%. Нефть, что является ключевым параметром - за 50 долларов, рубль укрепляется", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".По прогнозу ЦБ, темпы роста ВВП составят в 2021 году 3-4%, а инфляция на конец года будет находиться в диапазоне 3,5-4%. В то же время регулятор ждет, что среднегодовая стоимость барреля нефти марки Urals составит 45 долларов.Минэкономразвития прогнозирует, что российская экономика в следующем году вырастет на 3,3%, а инфляция составит 3,7%. Средняя цена на нефть марки Urals ожидается в 45,3 доллара за баррель.
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urals, сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), герман греф, экономика

Греф рассказал об ожиданиях на 2021 год

10:55 25.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сбербанк ждет в 2021 году годовую инфляцию ниже 4%, темпы роста экономики составят 2-3%, а стоимость барреля нефти - более 50 долларов, сообщил глава кредитной организации Герман Греф.
"Прогноз, из которого мы исходим: инфляция ниже 4%, темпы роста ВВП - между 2% и 3%. Нефть, что является ключевым параметром - за 50 долларов, рубль укрепляется", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
По прогнозу ЦБ, темпы роста ВВП составят в 2021 году 3-4%, а инфляция на конец года будет находиться в диапазоне 3,5-4%. В то же время регулятор ждет, что среднегодовая стоимость барреля нефти марки Urals составит 45 долларов.
Минэкономразвития прогнозирует, что российская экономика в следующем году вырастет на 3,3%, а инфляция составит 3,7%. Средняя цена на нефть марки Urals ожидается в 45,3 доллара за баррель.
Президент РФ Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 18:10
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UralsСбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Герман ГрефЭкономика
 
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