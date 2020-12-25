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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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Проекты "МИСиС" и университетов Китая поддержаны грантами фондов КНР и РФ
Проекты "МИСиС" и университетов Китая поддержаны грантами фондов КНР и РФ
Два международных проекта национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и китайских Фунданского и Пекинского научно-технического... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:56
2020-12-25T14:29
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мисис
россия-китай: главное
российский научный фонд
китай
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МОСКВА, 25 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Два международных проекта национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и китайских Фунданского и Пекинского научно-технического университета получили грантовую поддержку от Российского научного фонда и Государственного фонда естественных наук Китая. Срок реализации проектов — с 2021 по 2023 год, общая сумма финансирования в год – около 80 тысяч долларов.Один из проектов посвящен разработке новых технологий очистки атмосферных выбросов и сточных вод от вредных и токсичных примесей, а также для создания эффективных фотодетекторов, применяемых в системах экологического мониторинга.Второй проект сосредоточится на поиске новых магнитных материалов.
https://ria.ru/20201224/kitay-1590792444.html
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навигатор абитуриента, мисис, российский научный фонд, китай

Проекты "МИСиС" и университетов Китая поддержаны грантами фондов КНР и РФ

13:56 25.12.2020 (обновлено: 14:29 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНазвание на здании Национального исследовательского технологического университета "МИСиС"
Название на здании Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Два международных проекта национального исследовательского технологического университета "МИСиС" и китайских Фунданского и Пекинского научно-технического университета получили грантовую поддержку от Российского научного фонда и Государственного фонда естественных наук Китая.
Срок реализации проектов — с 2021 по 2023 год, общая сумма финансирования в год – около 80 тысяч долларов.
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Один из проектов посвящен разработке новых технологий очистки атмосферных выбросов и сточных вод от вредных и токсичных примесей, а также для создания эффективных фотодетекторов, применяемых в системах экологического мониторинга.
Второй проект сосредоточится на поиске новых магнитных материалов.
 
Россия-Китай: ГлавноеНавигатор абитуриентаМИСиСРоссийский научный фондКитай
 
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