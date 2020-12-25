https://ria.ru/20201225/gospital-1590927272.html

Во Владивостоке опровергли информацию о замерзающем ковидном госпитале

Во Владивостоке опровергли информацию о замерзающем ковидном госпитале

Информация о холоде в госпитале для больных коронавирусом во Владивостоке не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:50

2020-12-25T14:50

2020-12-25T14:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Информация о холоде в госпитале для больных коронавирусом во Владивостоке не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края.В Telegram-канале издания "Дальневосточные ведомости" была опубликована информация от подписчика о том, что в "дальзаводской" больнице третьи сутки якобы держится температура +11, пациенты лежат одетые, есть проблемы с кислородом, мест в палатах не хватает. Позже в этом канале опубликовали фотографии термометра, снятые в палатах, он показывает 21-23 градуса тепла, и сообщили, что места в больнице есть.В Приморье с начала эпидемии выявлено 27 853 случаев коронавируса, выздоровели 19 803 человека, умерли 350.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

владивосток

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, владивосток, приморский край