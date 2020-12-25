Во Владивостоке опровергли информацию о замерзающем ковидном госпитале
ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Информация о холоде в госпитале для больных коронавирусом во Владивостоке не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в минздраве Приморского края.
В Telegram-канале издания "Дальневосточные ведомости" была опубликована информация от подписчика о том, что в "дальзаводской" больнице третьи сутки якобы держится температура +11, пациенты лежат одетые, есть проблемы с кислородом, мест в палатах не хватает. Позже в этом канале опубликовали фотографии термометра, снятые в палатах, он показывает 21-23 градуса тепла, и сообщили, что места в больнице есть.
"Информация, размещенная в ряде электронных СМИ и соцсетях относительно низкой температуры в палатах "дальзаводской" больницы города Владивостока, не соответствует действительности. По словам главврача ковидного госпиталя Елены Новицкой, сейчас температура в палатах 21-24 градуса, люди в футболках. Отопление в норме, кислород есть. Сегодня в госпитале на 400 койко-мест размещено 395 человек", - сказал собеседник агентства.
В Приморье с начала эпидемии выявлено 27 853 случаев коронавируса, выздоровели 19 803 человека, умерли 350.
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