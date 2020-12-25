https://ria.ru/20201225/gosduma-1590887950.html

В Госдуме оценили идею смены государственного языка на сайте Санду

В Госдуме оценили идею смены государственного языка на сайте Санду

Решение президента Молдавии Майи Санду о переименовании государственного языка из молдавского в румынский не только противоречит конституции республики, но и... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:07

2020-12-25T12:07

2020-12-25T12:08

майя санду

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Решение президента Молдавии Майи Санду о переименовании государственного языка из молдавского в румынский не только противоречит конституции республики, но и содержит неприкрытый вызов другим этническим группам – русскоязычным гражданам, гагаузам, и всем молдаванам, которые хотели бы жить в собственном независимом государстве, а не становиться румынской провинцией, заявила РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее сообщалось, что после инаугурации Майи Санду на официальном сайте президента Молдавии государственный язык был переименован из молдавского в румынский. Конституционный суд (КС) Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией страны.По мнению парламентария, такое решение Санду практически сразу после своего официального вступления в должность вызывает тревогу. Панина считает, что новый президент Молдавии своим "румынским" языковым демаршем" послала довольно таки враждебный сигнал Приднестровью.Панина также напомнила, что если Санду решила сделать ставку на "великорумынский национализм", ей следует помнить, что на протяжении всей истории современной молдавской государственности это никогда не приводило ни к чему хорошему.

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/sandu-1590760893.html

https://ria.ru/20201224/moldaviya-1590727750.html

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майя санду, андрей панин , госдума рф, елена панина, молдавия, в мире