https://ria.ru/20201225/furiosa-1590822278.html
Стало известно, когда выйдет приквел "Безумного Макса" про Фуриосу
Стало известно, когда выйдет приквел "Безумного Макса" про Фуриосу
Кинокомпания Warner Bros. объявила, что приквел "Безумного Макса", центральным персонажем которого станет Фуриоса, выйдет в кинотеатрах в 2023 году, сообщает... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T03:39
2020-12-25T03:39
2020-12-25T03:39
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Кинокомпания Warner Bros. объявила, что приквел "Безумного Макса", центральным персонажем которого станет Фуриоса, выйдет в кинотеатрах в 2023 году, сообщает NME.Премьера запланирована на 23 июня 2023 года. В фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" 2015 года ее играла Шарлиз Терон.В новой ленте роль Фуриосы исполнит Аня Тейлор-Джой, получившая широкую известность после "Хода королевы". О том, что именно она заменит во франшизе Шарлиз Терон, стало известно в октябре. Изначально в СМИ появилась информация, что Фуриосой может стать Джоди Комер из "Убивая Еву".Помимо Тейлор-Джой в предстоящей картине принимают участие Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II, известный по "Аквамену".Режиссер картины Джордж Миллер ранее рассказывал, что хотел снова снять в этой роли Шарлиз Терон с использованием омолаживающих технологий CG, но потом отказался от этой идеи.
https://ria.ru/20201209/taylor-joy-1588280169.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крис хемсворт, кино и сериалы, новости культуры, шарлиз терон
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости
. Кинокомпания Warner Bros. объявила, что приквел "Безумного Макса", центральным персонажем которого станет Фуриоса, выйдет в кинотеатрах в 2023 году, сообщает
NME.
Премьера запланирована на 23 июня 2023 года. В фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" 2015 года ее играла Шарлиз Терон.
В новой ленте роль Фуриосы исполнит Аня Тейлор-Джой, получившая широкую известность после "Хода королевы". О том, что именно она заменит во франшизе Шарлиз Терон, стало известно в октябре. Изначально в СМИ появилась информация, что Фуриосой может стать Джоди Комер из "Убивая Еву".
Помимо Тейлор-Джой в предстоящей картине принимают участие Крис Хемсворт и Яхья Абдул-Матин II, известный по "Аквамену".
Режиссер картины Джордж Миллер ранее рассказывал, что хотел снова снять в этой роли Шарлиз Терон с использованием омолаживающих технологий CG, но потом отказался от этой идеи.