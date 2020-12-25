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Эксперты рассказали, как правильно использовать российскую символику
Эксперты рассказали, как правильно использовать российскую символику
Эксперты по геральдике рассказали РИА Новости о казусах в использовании российского флага и гимна на торжественных церемониях за рубежом, например, когда вместо РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T02:17
2020-12-25T03:33
россия
александр цветков
константин алтухов
высшая школа экономики (вшэ)
борис ельцин
москва
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Эксперты по геральдике рассказали РИА Новости о казусах в использовании российского флага и гимна на торжественных церемониях за рубежом, например, когда вместо музыки Александра Александрова включают композицию Михаила Глинки, и отметили, что в РФ тщательно следят за использованием госсимволики, так как необдуманное размещение государственного флага в неположенных местах не приветствуется и вызывает противоречивые чувства.Президент РФ Владимир Путин 25 декабря 2000 года подписал Федеральные конституционные законы о флаге, гимне и гербе РФ.Тонкости протоколаСлужбы протокола в России пристально следят за корректным использованием государственной символики, но за рубежом на торжественных церемониях случаются оплошности, рассказал профессор, директор Института спортивного менеджмента и права НИУ ВШЭ Сергей Алтухов.Иногда приходится сталкиваться и с некорректным изображением российского флага, сообщил эксперт."Например, вертикальное расположение полос на российском флаге вместо горизонтального или изменение порядка расположения полос", - уточнил он.Алтухов отметил, что правила размещения российского флага четко регламентированы, их надо помнить и не допускать небрежного отношения.Правоприменение законаЗаконодательством на сегодня предусмотрены меры защиты госсимволов, но надо следить за тем, чтобы все эти меры применялись на практике, заявил зампредседателя Геральдического совета Александр Цветков."У нас часто бывает так, что одно дело – законы, а другое – правоприменение. Здесь вопрос скорее в правоприменении. Надо говорить о деятельности компетентных органов, которые должны осуществлять надзор в этой сфере и оперативно реагировать на факты, если таковые будут иметь место", - сказал он.По словам члена Геральдического совета, директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, за последние 20 лет изменилось отношение общества к госсимволам, и сейчас большая часть населения нашей страны принимает их, уважает и знает историю их происхождения.При этом федеральные конституционные законы о флаге, гимне и гербе за 20 лет не потеряли своей актуальности, не нуждаются в изменении, но нужно сделать открытым перечень мероприятий, на которых, по закону, должен исполняться гимн и подниматься флаг, полагает Левыкин."С моей точки зрения, сильно расширять перечень мероприятий с использованием государственных символов не нужно, но необходимо, чтобы данный перечень оставался открытым для внесения своевременных дополнений, связанных с появлением новых празднеств, значимых событий и церемоний", - сказал он.Триколор на щекахНекоторые граждане вывешивают российский флаг у себя с балкона, это не стоит осуждать, а вот не государственным учреждениям этого делать не стоит, рассказал Алтухов."Если флаг вывешивают не учреждения, а отдельные граждане – это только повышает их эмоциональный настрой и отношение к государству и государственным традициям. А если другие нефедеральные учреждения начинают превышать нормы допустимого, развешивая знамена и флаги, где им вздумается, - вот это скорее всего коробит и в большей степени вызывает противоречие", - уточнил он.Нанесение триколора на лицо на спортивных мероприятиях также не считается неуважением к госсимволу, добавил эксперт."Триколор на щеках у болельщиков – это не государственная символика. Это просто сочетание цветов в определенной последовательности, которое выражает ваше отношение к принадлежности к той или иной стране", - разъяснил он.По оценке Алтухова, раздача бумажных и пластиковых флажков на спортивных мероприятиях тоже уместна. Но надо воспитывать уважение к символике, чтобы эти флажки после мероприятия не оказывались в мусорке или на земле, подчеркнул эксперт.
https://ria.ru/20201217/gimn-1589748545.html
https://ria.ru/20201225/gossimvoly-1590544603.html
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россия, александр цветков, константин алтухов, высшая школа экономики (вшэ), борис ельцин, москва

Эксперты рассказали, как правильно использовать российскую символику

02:17 25.12.2020 (обновлено: 03:33 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидентский штандарт в Московском Кремле
Президентский штандарт в Московском Кремле - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Эксперты по геральдике рассказали РИА Новости о казусах в использовании российского флага и гимна на торжественных церемониях за рубежом, например, когда вместо музыки Александра Александрова включают композицию Михаила Глинки, и отметили, что в РФ тщательно следят за использованием госсимволики, так как необдуманное размещение государственного флага в неположенных местах не приветствуется и вызывает противоречивые чувства.
Президент РФ Владимир Путин 25 декабря 2000 года подписал Федеральные конституционные законы о флаге, гимне и гербе РФ.

Тонкости протокола

Службы протокола в России пристально следят за корректным использованием государственной символики, но за рубежом на торжественных церемониях случаются оплошности, рассказал профессор, директор Института спортивного менеджмента и права НИУ ВШЭ Сергей Алтухов.
"В том, что касается символики РФ, самое большое и часто встречающееся нарушение – использование в качестве нашего гимна музыки Глинки (Михаила) вместо музыки Александрова (Александра). К сожалению, некоторые службы протокола в зарубежных странах не очень следят за изменениями и считают, что государственный гимн, который использовался при Борисе Ельцине, имеет место и сейчас. Но в России, к счастью, такие оплошности не допускаются", - поделился Алтухов.
Иногда приходится сталкиваться и с некорректным изображением российского флага, сообщил эксперт.
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"Например, вертикальное расположение полос на российском флаге вместо горизонтального или изменение порядка расположения полос", - уточнил он.
Алтухов отметил, что правила размещения российского флага четко регламентированы, их надо помнить и не допускать небрежного отношения.

Правоприменение закона

Законодательством на сегодня предусмотрены меры защиты госсимволов, но надо следить за тем, чтобы все эти меры применялись на практике, заявил зампредседателя Геральдического совета Александр Цветков.
"У нас часто бывает так, что одно дело – законы, а другое – правоприменение. Здесь вопрос скорее в правоприменении. Надо говорить о деятельности компетентных органов, которые должны осуществлять надзор в этой сфере и оперативно реагировать на факты, если таковые будут иметь место", - сказал он.
По словам члена Геральдического совета, директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина, за последние 20 лет изменилось отношение общества к госсимволам, и сейчас большая часть населения нашей страны принимает их, уважает и знает историю их происхождения.
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При этом федеральные конституционные законы о флаге, гимне и гербе за 20 лет не потеряли своей актуальности, не нуждаются в изменении, но нужно сделать открытым перечень мероприятий, на которых, по закону, должен исполняться гимн и подниматься флаг, полагает Левыкин.
"С моей точки зрения, сильно расширять перечень мероприятий с использованием государственных символов не нужно, но необходимо, чтобы данный перечень оставался открытым для внесения своевременных дополнений, связанных с появлением новых празднеств, значимых событий и церемоний", - сказал он.

Триколор на щеках

Некоторые граждане вывешивают российский флаг у себя с балкона, это не стоит осуждать, а вот не государственным учреждениям этого делать не стоит, рассказал Алтухов.
"Если флаг вывешивают не учреждения, а отдельные граждане – это только повышает их эмоциональный настрой и отношение к государству и государственным традициям. А если другие нефедеральные учреждения начинают превышать нормы допустимого, развешивая знамена и флаги, где им вздумается, - вот это скорее всего коробит и в большей степени вызывает противоречие", - уточнил он.
Нанесение триколора на лицо на спортивных мероприятиях также не считается неуважением к госсимволу, добавил эксперт.
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"Триколор на щеках у болельщиков – это не государственная символика. Это просто сочетание цветов в определенной последовательности, которое выражает ваше отношение к принадлежности к той или иной стране", - разъяснил он.
По оценке Алтухова, раздача бумажных и пластиковых флажков на спортивных мероприятиях тоже уместна. Но надо воспитывать уважение к символике, чтобы эти флажки после мероприятия не оказывались в мусорке или на земле, подчеркнул эксперт.
 
РоссияАлександр ЦветковКонстантин АлтуховВысшая школа экономики (ВШЭ)Борис ЕльцинМосква
 
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