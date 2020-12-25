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ФБК отказали в исключении из реестра иноагентов
ФБК отказали в исключении из реестра иноагентов
Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T18:57
2020-12-25T18:57
россия
фонд борьбы с коррупцией
министерство юстиции рф (минюст россии)
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.ФБК был включен Минюстом в список иноагентов в октябре 2019 года. В ноябре это решение признал законным Замоскворецкий суд столицы. Фонд опротестовал его.Добавляется, что в реестр иноагентов включены Программно-целевой Благотворительный Фонд "СВЕЧА", Красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа" и Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан".
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россия, фонд борьбы с коррупцией, министерство юстиции рф (минюст россии), общество

ФБК отказали в исключении из реестра иноагентов

18:57 25.12.2020
 
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.
ФБК был включен Минюстом в список иноагентов в октябре 2019 года. В ноябре это решение признал законным Замоскворецкий суд столицы. Фонд опротестовал его.

"Некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" и Челябинскому региональному диабетическому общественному движению "ВМЕСТЕ" отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в реестр иноагентов включены Программно-целевой Благотворительный Фонд "СВЕЧА", Красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа" и Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан".
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