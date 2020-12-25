https://ria.ru/20201225/fbk-1590985640.html

ФБК отказали в исключении из реестра иноагентов

ФБК отказали в исключении из реестра иноагентов

Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T18:57

2020-12-25T18:57

2020-12-25T18:57

россия

фонд борьбы с коррупцией

министерство юстиции рф (минюст россии)

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) отказано в исключении из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, сообщается на сайте министерства юстиции РФ.ФБК был включен Минюстом в список иноагентов в октябре 2019 года. В ноябре это решение признал законным Замоскворецкий суд столицы. Фонд опротестовал его.Добавляется, что в реестр иноагентов включены Программно-целевой Благотворительный Фонд "СВЕЧА", Красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа" и Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан".

https://ria.ru/20201225/sobol-1590928999.html

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россия, фонд борьбы с коррупцией, министерство юстиции рф (минюст россии), общество