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Более 14 тысяч доз "ЭпиВакКороны" поступят в регионы до конца года
Более 14 тысяч доз "ЭпиВакКороны" поступят в регионы до конца года
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что до конца года в регионы поступит еще более 14 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", к февралю - свыше 50 тысяч... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:07
2020-12-25T16:07
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коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
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СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что до конца года в регионы поступит еще более 14 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", к февралю - свыше 50 тысяч доз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин

Более 14 тысяч доз "ЭпиВакКороны" поступят в регионы до конца года

16:07 25.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкМедсестра демонстрирует ампулы с вакциной "ЭпиВакКорона"
Медсестра демонстрирует ампулы с вакциной ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Михаил Голенков
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СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что до конца года в регионы поступит еще более 14 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", к февралю - свыше 50 тысяч доз.

"В регионы поставлено более семи тысяч доз, ещё более 14 тысяч будет, соответственно, доставлены до конца года, а к февралю в медицинские организации, мы считаем, что должно поступить, по заверению нашего производителя, свыше 50 тысяч доз", - рассказал он.

Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
 
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