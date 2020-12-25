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Более 14 тысяч доз "ЭпиВакКороны" поступят в регионы до конца года
Более 14 тысяч доз "ЭпиВакКороны" поступят в регионы до конца года
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что до конца года в регионы поступит еще более 14 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", к февралю - свыше 50 тысяч... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:07
2020-12-25T16:07
2020-12-25T16:07
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коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
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СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что до конца года в регионы поступит еще более 14 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", к февралю - свыше 50 тысяч доз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин