https://ria.ru/20201225/epivakkorona-1590948788.html

Более 14 тысяч доз "ЭпиВакКороны" поступят в регионы до конца года

Более 14 тысяч доз "ЭпиВакКороны" поступят в регионы до конца года

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что до конца года в регионы поступит еще более 14 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", к февралю - свыше 50 тысяч... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:07

2020-12-25T16:07

2020-12-25T16:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588782800_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_97d8db2db84230a60ef0617dc52c5f89.jpg

СТРЕЛЬНА (С.-Петербург), 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что до конца года в регионы поступит еще более 14 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона", к февралю - свыше 50 тысяч доз.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин