https://ria.ru/20201225/elektrichestvo-1590861857.html

В России появится электричество нового поколения

В России появится электричество нового поколения

Пандемия ускорила развитие технологий в России, уже в следующем году в стране появятся рой дронов, 100 автономных судов и электричество нового поколения, заявил РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T09:49

2020-12-25T09:49

2020-12-25T09:49

сколковский институт науки и технологий

технологии

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пандемия ускорила развитие технологий в России, уже в следующем году в стране появятся рой дронов, 100 автономных судов и электричество нового поколения, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, генеральный директор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.По его словам, несмотря на некоторые логистические проблемы, проекты Национальной технологической инициативы (НТИ) в этом году развивались в соответствии с планом, а проекты в области медицины и здравоохранения - быстрее.По итогам года НТИ проводит конкурс и премию "Технологический прорыв 2020". В числе номинантов проект "Автономное судовождение", в рамках которого Россия станет первой страной, создавшей полноценную нормативную базу для автономных судов и допустившей к коммерческой эксплуатации беспилотники. Другой проект - "Управление роем дронов" - обновил в этом году мировой рекорд по управлению максимальным количеством беспилотников в небе."В 2021 году самое важное - заключение ключевых контрактов по масштабированию наших результатов. По рынку автономного судовождения в плане у нас 100 первых внедрений технологии на 100 судах. По летающим беспилотникам мы ожидаем, что у нас эффективно заработает полигон, заключение первых контрактов по сервисам, резкий рост компаний, занимающихся запуском роев дронов, в том числе на мировом рынке", - сказал Песков.В число совершивших технологический прорыв также вошли проект по созданию "Цифровой РЭС (район электрической сети)", математической модели прогнозирования распространения COVID-19, электромобиля "Кама-1". "Очень бы хотелось масштабировать проект "Энерджинет" в Крыму по электрической сети нового поколения. Автомобиль "Кама-1" будет не одиночным проектом "Камаза", а проектом платформы, на которой в течение следующего года будут показаны разные типы автомобилей, включая седан и грузовые, в сотрудничестве с российскими и зарубежными производителями автомобилей", - отметил он.Помимо этого в номинантах конкурса оказались проекты "Умная дорога", в рамках которого в четырех городах России было запущено пилотное тестирование "умной" дороги, "Водородная энергоустановка", "Разговорный ИИ", "Инфраструктура 5G" и "Устройства для поддержки 6G", а также "Платформа CoBrain-Analytics" - единственная в России открытая платформа для разработки полного цикла медицинских приложений с использованием технологии искусственного интеллекта."У нас также ожидается несколько десятков зон 5G, в которых будет использована российская инфраструктура от "Сколтеха". Это будет сделано в нескольких крупнейших мегаполисах. Мы также ожидаем большую сделку по использованию решений НТИ в области искусственного интеллекта в медицине", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/5dzhi-1590815203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сколковский институт науки и технологий, технологии