https://ria.ru/20201225/elektrichestvo-1590861857.html
В России появится электричество нового поколения
В России появится электричество нового поколения
Пандемия ускорила развитие технологий в России, уже в следующем году в стране появятся рой дронов, 100 автономных судов и электричество нового поколения, заявил РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T09:49
2020-12-25T09:49
2020-12-25T09:49
сколковский институт науки и технологий
технологии
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пандемия ускорила развитие технологий в России, уже в следующем году в стране появятся рой дронов, 100 автономных судов и электричество нового поколения, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, генеральный директор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.По его словам, несмотря на некоторые логистические проблемы, проекты Национальной технологической инициативы (НТИ) в этом году развивались в соответствии с планом, а проекты в области медицины и здравоохранения - быстрее.По итогам года НТИ проводит конкурс и премию "Технологический прорыв 2020". В числе номинантов проект "Автономное судовождение", в рамках которого Россия станет первой страной, создавшей полноценную нормативную базу для автономных судов и допустившей к коммерческой эксплуатации беспилотники. Другой проект - "Управление роем дронов" - обновил в этом году мировой рекорд по управлению максимальным количеством беспилотников в небе."В 2021 году самое важное - заключение ключевых контрактов по масштабированию наших результатов. По рынку автономного судовождения в плане у нас 100 первых внедрений технологии на 100 судах. По летающим беспилотникам мы ожидаем, что у нас эффективно заработает полигон, заключение первых контрактов по сервисам, резкий рост компаний, занимающихся запуском роев дронов, в том числе на мировом рынке", - сказал Песков.В число совершивших технологический прорыв также вошли проект по созданию "Цифровой РЭС (район электрической сети)", математической модели прогнозирования распространения COVID-19, электромобиля "Кама-1". "Очень бы хотелось масштабировать проект "Энерджинет" в Крыму по электрической сети нового поколения. Автомобиль "Кама-1" будет не одиночным проектом "Камаза", а проектом платформы, на которой в течение следующего года будут показаны разные типы автомобилей, включая седан и грузовые, в сотрудничестве с российскими и зарубежными производителями автомобилей", - отметил он.Помимо этого в номинантах конкурса оказались проекты "Умная дорога", в рамках которого в четырех городах России было запущено пилотное тестирование "умной" дороги, "Водородная энергоустановка", "Разговорный ИИ", "Инфраструктура 5G" и "Устройства для поддержки 6G", а также "Платформа CoBrain-Analytics" - единственная в России открытая платформа для разработки полного цикла медицинских приложений с использованием технологии искусственного интеллекта."У нас также ожидается несколько десятков зон 5G, в которых будет использована российская инфраструктура от "Сколтеха". Это будет сделано в нескольких крупнейших мегаполисах. Мы также ожидаем большую сделку по использованию решений НТИ в области искусственного интеллекта в медицине", - добавил он.
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сколковский институт науки и технологий, технологии
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пандемия ускорила развитие технологий в России, уже в следующем году в стране появятся рой дронов, 100 автономных судов и электричество нового поколения, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по цифровому и технологическому развитию, генеральный директор АНО "Платформа НТИ" Дмитрий Песков.
По его словам, несмотря на некоторые логистические проблемы, проекты Национальной технологической инициативы (НТИ) в этом году развивались в соответствии с планом, а проекты в области медицины и здравоохранения - быстрее.
"Я бы сказал, что пандемия подтвердила наши ставки, практически все "Неты" сегодня на глазах начинают становиться реальностью: системы беспилотников, рой дронов в воздухе, цифровая персонализированная медицина и так далее. Все это ещё буквально пять лет назад казалось фантастикой, а сегодня обретает плоть, становится реальностью. Наверное, главный вывод этого года - пандемия существенным образом приблизила наступление 2035 года. По целому ряду рынков прогнозы на 2035 год реализуются в 2025, 2027 и 2030 годах", - заметил Песков.
По итогам года НТИ проводит конкурс и премию "Технологический прорыв 2020". В числе номинантов проект "Автономное судовождение", в рамках которого Россия станет первой страной, создавшей полноценную нормативную базу для автономных судов и допустившей к коммерческой эксплуатации беспилотники. Другой проект - "Управление роем дронов" - обновил в этом году мировой рекорд по управлению максимальным количеством беспилотников в небе.
"В 2021 году самое важное - заключение ключевых контрактов по масштабированию наших результатов. По рынку автономного судовождения в плане у нас 100 первых внедрений технологии на 100 судах. По летающим беспилотникам мы ожидаем, что у нас эффективно заработает полигон, заключение первых контрактов по сервисам, резкий рост компаний, занимающихся запуском роев дронов, в том числе на мировом рынке", - сказал Песков.
В число совершивших технологический прорыв также вошли проект по созданию "Цифровой РЭС (район электрической сети)", математической модели прогнозирования распространения COVID-19, электромобиля "Кама-1". "Очень бы хотелось масштабировать проект "Энерджинет" в Крыму по электрической сети нового поколения. Автомобиль "Кама-1" будет не одиночным проектом "Камаза", а проектом платформы, на которой в течение следующего года будут показаны разные типы автомобилей, включая седан и грузовые, в сотрудничестве с российскими и зарубежными производителями автомобилей", - отметил он.
Помимо этого в номинантах конкурса оказались проекты "Умная дорога", в рамках которого в четырех городах России было запущено пилотное тестирование "умной" дороги, "Водородная энергоустановка", "Разговорный ИИ", "Инфраструктура 5G" и "Устройства для поддержки 6G", а также "Платформа CoBrain-Analytics" - единственная в России открытая платформа для разработки полного цикла медицинских приложений с использованием технологии искусственного интеллекта.
"По проекту "Автодата" мы надеемся, что пилоты "умных" дорог будут после трех регионов в 2020 году в не менее чем в 10 регионах в следующем. Мы также ожидаем начало крупных проектов по водороду - водородные трассы, водородные заправки, водород в ЖКХ и другие истории. В части искусственного интеллекта у нас довольно быстро развивается конкурс решений по распознаванию текстов, я думаю, что мы в следующем году реализуем уже несколько пилотов в этом направлении с российскими школами и университетами по созданию интеллектуального помощника учителя, который будет проверять задачи учеников и позволит раскрыть творческий потенциал учителя. Мы думаем, что это будет достаточно востребованная история", - считает Песков.
"У нас также ожидается несколько десятков зон 5G, в которых будет использована российская инфраструктура от "Сколтеха
". Это будет сделано в нескольких крупнейших мегаполисах. Мы также ожидаем большую сделку по использованию решений НТИ в области искусственного интеллекта в медицине", - добавил он.