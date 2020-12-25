https://ria.ru/20201225/ekzameny-1590931505.html

Не поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена

Не поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена

Выпускники, не поступающие в вузы, сдадут в 2021 году только два выпускных экзамена - математику и русский язык, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:02

2020-12-25T15:02

2020-12-25T15:44

навигатор абитуриента

сн_образование

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

единый государственный экзамен (егэ)

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Выпускники, не поступающие в вузы, сдадут в 2021 году только два выпускных экзамена - математику и русский язык, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике", - сказал Кравцов, которого цитирует пресс-служба Министерства просвещения России.

https://ria.ru/20201225/ege-1590930205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, общество