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Не поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена
Не поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена
Выпускники, не поступающие в вузы, сдадут в 2021 году только два выпускных экзамена - математику и русский язык, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:02
2020-12-25T15:02
2020-12-25T15:44
навигатор абитуриента
сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Выпускники, не поступающие в вузы, сдадут в 2021 году только два выпускных экзамена - математику и русский язык, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике", - сказал Кравцов, которого цитирует пресс-служба Министерства просвещения России.
https://ria.ru/20201225/ege-1590930205.html
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навигатор абитуриента, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, общество