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Не поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена
Не поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена
Выпускники, не поступающие в вузы, сдадут в 2021 году только два выпускных экзамена - математику и русский язык, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:02
2020-12-25T15:44
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сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Выпускники, не поступающие в вузы, сдадут в 2021 году только два выпускных экзамена - математику и русский язык, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике", - сказал Кравцов, которого цитирует пресс-служба Министерства просвещения России.
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навигатор абитуриента, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, общество

Не поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена

15:02 25.12.2020 (обновлено: 15:44 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Выпускники, не поступающие в вузы, сдадут в 2021 году только два выпускных экзамена - математику и русский язык, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому языку и математике", - сказал Кравцов, которого цитирует пресс-служба Министерства просвещения России.
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Сергей КравцовОбщество
 
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