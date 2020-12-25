https://ria.ru/20201225/ekonomika-1590862012.html

США и ЕС давно не сотрудничают в экономике, заявила экс-глава МИД Австрии

США и ЕС давно не сотрудничают в экономике, заявила экс-глава МИД Австрии

Сотрудничество США и ЕС в экономике закончилось еще в 1980-х годах, с тех пор они серьезно конкурируют, заявила РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T09:49

2020-12-25T09:49

2020-12-25T09:49

карин кнайсль

евросоюз

австрия

сша

экономика

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ВЕНА, 25 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Сотрудничество США и ЕС в экономике закончилось еще в 1980-х годах, с тех пор они серьезно конкурируют, заявила РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.“Речи о сотрудничестве в экономике нет. Это сотрудничество давно закончилось, на мой взгляд, еще в 1980-х годах, после этого речь все больше шла о вопросах политики безопасности, о том, что они конкуренты, соперники в мировой экономике”, - сказала собеседница агентства.По ее словам, в отношениях США и ЕС речь, скорее, о продолжающейся сильной конкуренции, потому что “каждая экономика должна бороться с серьезной безработицей, справляться с трещинами то здесь, то там”.“Я вижу, что США и ЕС больше состязаются, чем сотрудничают, и тут нет ничего нового. Мы всегда соперничали в сфере исследований, никто ничего никому не дарит и ничем не делится, каждый пытается первым заявить о разработке вакцины, каждый пытается продвинуть свой автопром”, - заключила Кнайсль.

https://ria.ru/20201220/nordstream-1590110589.html

https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html

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карин кнайсль, евросоюз, австрия, сша, экономика