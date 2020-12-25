Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/ekonomika-1590862012.html
США и ЕС давно не сотрудничают в экономике, заявила экс-глава МИД Австрии
США и ЕС давно не сотрудничают в экономике, заявила экс-глава МИД Австрии
Сотрудничество США и ЕС в экономике закончилось еще в 1980-х годах, с тех пор они серьезно конкурируют, заявила РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T09:49
2020-12-25T09:49
карин кнайсль
евросоюз
австрия
сша
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_2617beef8c5ff8098b95a19b885db3ba.jpg
ВЕНА, 25 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Сотрудничество США и ЕС в экономике закончилось еще в 1980-х годах, с тех пор они серьезно конкурируют, заявила РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.“Речи о сотрудничестве в экономике нет. Это сотрудничество давно закончилось, на мой взгляд, еще в 1980-х годах, после этого речь все больше шла о вопросах политики безопасности, о том, что они конкуренты, соперники в мировой экономике”, - сказала собеседница агентства.По ее словам, в отношениях США и ЕС речь, скорее, о продолжающейся сильной конкуренции, потому что “каждая экономика должна бороться с серьезной безработицей, справляться с трещинами то здесь, то там”.“Я вижу, что США и ЕС больше состязаются, чем сотрудничают, и тут нет ничего нового. Мы всегда соперничали в сфере исследований, никто ничего никому не дарит и ничем не делится, каждый пытается первым заявить о разработке вакцины, каждый пытается продвинуть свой автопром”, - заключила Кнайсль.
https://ria.ru/20201220/nordstream-1590110589.html
https://ria.ru/20201222/vaktsiny-1590268778.html
австрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_29f871c602a176ca81681c75c1006f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карин кнайсль, евросоюз, австрия, сша, экономика

США и ЕС давно не сотрудничают в экономике, заявила экс-глава МИД Австрии

09:49 25.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги США и Европейского совета
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 дек - РИА Новости, Маргарита Костив. Сотрудничество США и ЕС в экономике закончилось еще в 1980-х годах, с тех пор они серьезно конкурируют, заявила РИА Новости бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
“Речи о сотрудничестве в экономике нет. Это сотрудничество давно закончилось, на мой взгляд, еще в 1980-х годах, после этого речь все больше шла о вопросах политики безопасности, о том, что они конкуренты, соперники в мировой экономике”, - сказала собеседница агентства.
Трубоукладочное судно Фортуна - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
20 декабря, 15:00
Названа причина бессилия США перед "Северным потоком — 2"
По ее словам, в отношениях США и ЕС речь, скорее, о продолжающейся сильной конкуренции, потому что “каждая экономика должна бороться с серьезной безработицей, справляться с трещинами то здесь, то там”.
“Я вижу, что США и ЕС больше состязаются, чем сотрудничают, и тут нет ничего нового. Мы всегда соперничали в сфере исследований, никто ничего никому не дарит и ничем не делится, каждый пытается первым заявить о разработке вакцины, каждый пытается продвинуть свой автопром”, - заключила Кнайсль.
Коробки с вакциной от коронавирусной инфекции компании Moderna перед отправкой в распределительный центр в Олив-Бранч - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 08:00
Вакцина раздора: почему Запад не доверяет своим корпорациям
 
Карин КнайсльЕвросоюзАвстрияСШАЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния