https://ria.ru/20201225/dtp-1590946087.html

В Кировской области шесть человек, в том числе дети, пострадали в ДТП

В Кировской области шесть человек, в том числе дети, пострадали в ДТП

Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы при столкновении двух автомобилей в Кировской области, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:57

2020-12-25T15:57

2020-12-25T15:57

кировская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы при столкновении двух автомобилей в Кировской области, сообщает ГИБДД региона.Столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Hyundai произошло в пятницу в 12.30 в Юрьянском районе на 408-м километре федеральной автодороги "Вятка".Движение по трассе частично ограничено. На месте ДТП работают сотрудники полиции, осуществляют регулировочные действия. Устанавливаются причины и условия совершения аварии.Прокуратура Кировской области организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. "Для координации действий правоохранительных и следственных органов на место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора Юрьянского района", - отмечается в сообщении ведомства.Уточняется, что в аварии пострадали дети 2018, 2011 и 2003 годов рождения.

https://radiosputnik.ria.ru/20201225/dtp-1590864567.html

кировская область

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кировская область, происшествия