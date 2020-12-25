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В Кировской области шесть человек, в том числе дети, пострадали в ДТП
В Кировской области шесть человек, в том числе дети, пострадали в ДТП
Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы при столкновении двух автомобилей в Кировской области, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:57
2020-12-25T15:57
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы при столкновении двух автомобилей в Кировской области, сообщает ГИБДД региона.Столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Hyundai произошло в пятницу в 12.30 в Юрьянском районе на 408-м километре федеральной автодороги "Вятка".Движение по трассе частично ограничено. На месте ДТП работают сотрудники полиции, осуществляют регулировочные действия. Устанавливаются причины и условия совершения аварии.Прокуратура Кировской области организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. "Для координации действий правоохранительных и следственных органов на место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора Юрьянского района", - отмечается в сообщении ведомства.Уточняется, что в аварии пострадали дети 2018, 2011 и 2003 годов рождения.
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кировская область, происшествия

В Кировской области шесть человек, в том числе дети, пострадали в ДТП

15:57 25.12.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 дек - РИА Новости. Шесть человек, в том числе трое детей, получили травмы при столкновении двух автомобилей в Кировской области, сообщает ГИБДД региона.
Столкновение автомобилей Mercedes-Benz и Hyundai произошло в пятницу в 12.30 в Юрьянском районе на 408-м километре федеральной автодороги "Вятка".
"В результате происшествия, по предварительным данным, шесть человек получили травмы: водитель автомобиля Hyundai и четыре его пассажира, в том числе три несовершеннолетних, а также пассажир автомобиля Mercedes-Benz", - говорится в сообщении.
Движение по трассе частично ограничено. На месте ДТП работают сотрудники полиции, осуществляют регулировочные действия. Устанавливаются причины и условия совершения аварии.
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Прокуратура Кировской области организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения. "Для координации действий правоохранительных и следственных органов на место аварии выехал исполняющий обязанности прокурора Юрьянского района", - отмечается в сообщении ведомства.
Уточняется, что в аварии пострадали дети 2018, 2011 и 2003 годов рождения.
 
Кировская областьПроисшествия
 
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