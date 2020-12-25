Гражданин Греции погиб в ДТП с автобусом в Рязанской области
10:40 25.12.2020 (обновлено: 11:41 25.12.2020)
© Фото : МВД России по Рязанской областиДТП с участием автобуса в Рязанской области
© Фото : МВД России по Рязанской области
ВОЛГОГРАД, 25 дек – РИА Новости. Опубликован список погибших в ДТП с автобусом под Рязанью, среди них одна девушка, трое мужчин, один из них – гражданин Греции, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.
Автобус Mercedes-Benz Travego, следовавший по маршруту "Москва - Волгоград", опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четыре человека, в том числе водитель. По данным СК, 13 пострадали среди них пятеро детей от 7 до 17 лет.
"Погибшие: Обручникова Дарья Вячеславовна, Киприанидис Тодорос Александрович, Садуллаев Шерзод Атаназарович, Востров Максим Григорьевич (водитель)", - сообщили в ведомстве.
По информации администрации, Обручникова из города Волжский Волгоградской области, 2000 года рождения, а Киприанидис является гражданином Греции, 1968 года рождения. Место жительство еще двоих погибших устанавливается.
По данным полиции, ДТП произошло в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. Предположительно, он уснул за рулем. В результате автобус выехал в кювет и опрокинулся.