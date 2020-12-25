https://ria.ru/20201225/dtp-1590868637.html

Гражданин Греции погиб в ДТП с автобусом в Рязанской области

Гражданин Греции погиб в ДТП с автобусом в Рязанской области

Опубликован список погибших в ДТП с автобусом под Рязанью, среди них одна девушка, трое мужчин, один из них – гражданин Греции, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:40

2020-12-25T10:40

2020-12-25T11:41

дтп с рейсовым автобусом в рязанской области

греция

рязанская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 25 дек – РИА Новости. Опубликован список погибших в ДТП с автобусом под Рязанью, среди них одна девушка, трое мужчин, один из них – гражданин Греции, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волгоградской области.Автобус Mercedes-Benz Travego, следовавший по маршруту "Москва - Волгоград", опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четыре человека, в том числе водитель. По данным СК, 13 пострадали среди них пятеро детей от 7 до 17 лет.По информации администрации, Обручникова из города Волжский Волгоградской области, 2000 года рождения, а Киприанидис является гражданином Греции, 1968 года рождения. Место жительство еще двоих погибших устанавливается.По данным полиции, ДТП произошло в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. Предположительно, он уснул за рулем. В результате автобус выехал в кювет и опрокинулся.

https://ria.ru/20201225/avtobus-1590855799.html

греция

рязанская область

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Момент аварии с автобусом на трассе в Рязанской области Фото и видео МЧС РФ с места аварии под Рязанью, где погибли три человека и пострадали 11 2020-12-25T10:40 true PT0M56S

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дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, греция, рязанская область, происшествия