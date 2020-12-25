https://ria.ru/20201225/dtp-1590859380.html

В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 13 человек

В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 13 человек

Следователи сообщают о 13 пострадавших в ДТП с участием автобуса в Рязанской области, среди которых пятеро детей в возрасте от семи до 17 лет, информирует... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T09:24

2020-12-25T09:24

2020-12-25T09:31

дтп с рейсовым автобусом в рязанской области

следственный комитет россии (ск рф)

рязанская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Следователи сообщают о 13 пострадавших в ДТП с участием автобуса в Рязанской области, среди которых пятеро детей в возрасте от семи до 17 лет, информирует следственное управление СК РФ по региону.Автобус Mercedes-Benz Travego, следовавший по маршруту "Москва - Волгоград", опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четыре человека, в том числе водитель. Ранее сообщалось об 11 пострадавших, среди них пятеро детей."В результате происшествия погибли находившиеся в салоне автобуса трое пассажиров и водитель, 13 пассажирам причинены травмы различной степени тяжести. Пострадавшие пассажиры автобуса, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет, помещены в Скопинскую районную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.СК начал доследственную проверку. "Следователями выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в релизе.Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе проверки будет дана правовая оценка качеству оказания услуг по перевозке пассажиров и соответствию условий перевозки требованиям безопасности.Прокуратура Волгоградской области сообщила, что после ДТП с автобусом под Рязанью проверяет исполнение законов о пассажирских перевозках.По данным УМВД региона, ДТП произошло в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. Предположительно, он уснул за рулем. В результате автобус выехал в кювет и опрокинулся. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.

https://ria.ru/20201225/avtobus-1590855799.html

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, следственный комитет россии (ск рф), рязанская область, происшествия