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В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 13 человек
В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 13 человек
Следователи сообщают о 13 пострадавших в ДТП с участием автобуса в Рязанской области, среди которых пятеро детей в возрасте от семи до 17 лет, информирует... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T09:24
2020-12-25T09:31
дтп с рейсовым автобусом в рязанской области
следственный комитет россии (ск рф)
рязанская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Следователи сообщают о 13 пострадавших в ДТП с участием автобуса в Рязанской области, среди которых пятеро детей в возрасте от семи до 17 лет, информирует следственное управление СК РФ по региону.Автобус Mercedes-Benz Travego, следовавший по маршруту "Москва - Волгоград", опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четыре человека, в том числе водитель. Ранее сообщалось об 11 пострадавших, среди них пятеро детей."В результате происшествия погибли находившиеся в салоне автобуса трое пассажиров и водитель, 13 пассажирам причинены травмы различной степени тяжести. Пострадавшие пассажиры автобуса, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет, помещены в Скопинскую районную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.СК начал доследственную проверку. "Следователями выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в релизе.Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе проверки будет дана правовая оценка качеству оказания услуг по перевозке пассажиров и соответствию условий перевозки требованиям безопасности.Прокуратура Волгоградской области сообщила, что после ДТП с автобусом под Рязанью проверяет исполнение законов о пассажирских перевозках.По данным УМВД региона, ДТП произошло в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. Предположительно, он уснул за рулем. В результате автобус выехал в кювет и опрокинулся. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.
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РИА Новости
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дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, следственный комитет россии (ск рф), рязанская область, происшествия

В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали 13 человек

09:24 25.12.2020 (обновлено: 09:31 25.12.2020)
 
© Фото : МВД России по Рязанской областиДТП с участием автобуса в Рязанской области
ДТП с участием автобуса в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : МВД России по Рязанской области
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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Следователи сообщают о 13 пострадавших в ДТП с участием автобуса в Рязанской области, среди которых пятеро детей в возрасте от семи до 17 лет, информирует следственное управление СК РФ по региону.
Автобус Mercedes-Benz Travego, следовавший по маршруту "Москва - Волгоград", опрокинулся на 247-м километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Погибли четыре человека, в том числе водитель. Ранее сообщалось об 11 пострадавших, среди них пятеро детей.
"В результате происшествия погибли находившиеся в салоне автобуса трое пассажиров и водитель, 13 пассажирам причинены травмы различной степени тяжести. Пострадавшие пассажиры автобуса, среди которых пять несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет, помещены в Скопинскую районную больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
СК начал доследственную проверку. "Следователями выполняется комплекс первоначальных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в релизе.
Следователями проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы. В ходе проверки будет дана правовая оценка качеству оказания услуг по перевозке пассажиров и соответствию условий перевозки требованиям безопасности.
ДТП с рейсовым автобусом в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 08:40
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2020 году
Прокуратура Волгоградской области сообщила, что после ДТП с автобусом под Рязанью проверяет исполнение законов о пассажирских перевозках.
По данным УМВД региона, ДТП произошло в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. Предположительно, он уснул за рулем. В результате автобус выехал в кювет и опрокинулся. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.
 
ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской областиСледственный комитет России (СК РФ)Рязанская областьПроисшествия
 
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