https://ria.ru/20201225/dtp-1590850639.html

В ДТП под Рязанью пострадали пять детей

В ДТП под Рязанью пострадали пять детей

Пять детей пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области, из них двое находятся в реанимации, сообщил РИА Новости заведующий отделением территориального... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T07:02

2020-12-25T07:02

2020-12-25T07:11

дтп с рейсовым автобусом в рязанской области

скопинский район

рязань

рязанская область

дтп

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Пять детей пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области, из них двое находятся в реанимации, сообщил РИА Новости заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По последним данным УМВД, погибли три человека - двое мужчин, в том числе водитель, и женщина. Пострадали 11 человек, из них трое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии."Всего госпитализированы 11 человек, из них пять детей. Из детей двое в реанимации, мальчик 10 лет и 17-летняя девушка. Трое детей в травматологии", - сказал собеседник агентства.По его словам, всего в реанимации находятся трое из пострадавших. Что касается остальных госпитализированных, то угрозы их жизни нет.По данным УМВД региона, ДТП произошло в результате того, что водитель не справился с управлением. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.

скопинский район

рязань

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, скопинский район, рязань, рязанская область, дтп, происшествия