В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
07:02 25.12.2020 (обновлено: 07:11 25.12.2020)
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Рязанской областиНа месте аварии в Скопинском районе Рязанской области, где в результате ДТП перевернулся автобус с людьми
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области
ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Пять детей пострадали в ДТП с автобусом в Рязанской области, из них двое находятся в реанимации, сообщил РИА Новости заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.
Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По последним данным УМВД, погибли три человека - двое мужчин, в том числе водитель, и женщина. Пострадали 11 человек, из них трое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.
"Всего госпитализированы 11 человек, из них пять детей. Из детей двое в реанимации, мальчик 10 лет и 17-летняя девушка. Трое детей в травматологии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в реанимации находятся трое из пострадавших. Что касается остальных госпитализированных, то угрозы их жизни нет.
По данным УМВД региона, ДТП произошло в результате того, что водитель не справился с управлением. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.