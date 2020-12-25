https://ria.ru/20201225/dtp-1590849909.html

Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации

Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации

Трое из пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области находятся в реанимации, среди них ребенок, сообщил РИА Новости заведующий отделением территориального РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T06:14

2020-12-25T06:14

2020-12-25T07:13

дтп с рейсовым автобусом в рязанской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

скопинский район

воронеж

рязанская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Трое из пострадавших в ДТП с автобусом в Рязанской области находятся в реанимации, среди них ребенок, сообщил РИА Новости заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. МЧС сообщало, что погибли трое, 12 человек пострадали."В больницу поступили 10 пострадавших. Трое тяжелых - девушка 17 лет, мужчина и ребенок, они в реанимации", - сказал Кузьминов.По его словам, у них в основном переломы.Всего в ДТП пострадали трое детей.<script async src="https://telegram.org/js/telegram-widget.js?14" data-telegram-post="rian_ru/72252" data-width="100%" data-single></script>

скопинский район

воронеж

рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), скопинский район, воронеж, рязанская область, происшествия