Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/driftery-1590961379.html
Водителей предупредили об отслеживании "зимних" нарушителей
Водителей предупредили об отслеживании "зимних" нарушителей
Российских автомобилистов предупредили о мониторинге соцсетей на предмет размещения материалов, содержащих зафиксированные нарушения Правил дорожного движения,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:58
2020-12-25T19:20
россия
штрафы
авто
гибдд мвд рф
казань
зима (время года)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/99548/21/995482100_0:128:2456:1510_1920x0_80_0_0_5101e0d4d74b288ef1eea9c742aa2189.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российских автомобилистов предупредили о мониторинге соцсетей на предмет размещения материалов, содержащих зафиксированные нарушения Правил дорожного движения, сообщается на сайте ГИБДД.Госавтоинспекция также заявила о вычислении одного из таких водителей."В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой водитель автомобиля ВАЗ двигался по дорогам Казани, совершал опасные маневры, тем самым создавал угрозу другим участникам дорожного движения. Изучив видеозапись, сотрудники Госавтоинспекции установили водителя. Им оказался 19-летний житель Высокогорского района", — говорится в сообщении.В ГИБДД отметили, что любители так называемого зимнего дрифта будут привлекаться по статье 12.15 КоАП ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона"). Штраф за подобные действия составляет 1500 рублей.
https://ria.ru/20201222/yalta-1590346304.html
https://ria.ru/20201127/narushenie-1586678960.html
россия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/99548/21/995482100_137:0:2320:1637_1920x0_80_0_0_34711321226afd677ad3dd48554029d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, штрафы, авто, гибдд мвд рф, казань, зима (время года), общество

Водителей предупредили об отслеживании "зимних" нарушителей

16:58 25.12.2020 (обновлено: 19:20 25.12.2020)
 
© Fotolia / terexМужчина за рулем
Мужчина за рулем - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Fotolia / terex
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российских автомобилистов предупредили о мониторинге соцсетей на предмет размещения материалов, содержащих зафиксированные нарушения Правил дорожного движения, сообщается на сайте ГИБДД.
Госавтоинспекция также заявила о вычислении одного из таких водителей.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря, 11:18
В Ялте нашли стритрейсеров, устроивших дрифт в центре города
"В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой водитель автомобиля ВАЗ двигался по дорогам Казани, совершал опасные маневры, тем самым создавал угрозу другим участникам дорожного движения. Изучив видеозапись, сотрудники Госавтоинспекции установили водителя. Им оказался 19-летний житель Высокогорского района", — говорится в сообщении.
В ГИБДД отметили, что любители так называемого зимнего дрифта будут привлекаться по статье 12.15 КоАП ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона"). Штраф за подобные действия составляет 1500 рублей.
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 18:58
Москвич получил штрафы на миллион рублей за нарушение ПДД
 
РоссияШтрафыАвтоГИБДД МВД РФКазаньЗима (время года)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния