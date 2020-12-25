https://ria.ru/20201225/driftery-1590961379.html

Водителей предупредили об отслеживании "зимних" нарушителей

Водителей предупредили об отслеживании "зимних" нарушителей

Российских автомобилистов предупредили о мониторинге соцсетей на предмет размещения материалов, содержащих зафиксированные нарушения Правил дорожного движения,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:58

2020-12-25T16:58

2020-12-25T19:20

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авто

гибдд мвд рф

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общество

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российских автомобилистов предупредили о мониторинге соцсетей на предмет размещения материалов, содержащих зафиксированные нарушения Правил дорожного движения, сообщается на сайте ГИБДД.Госавтоинспекция также заявила о вычислении одного из таких водителей."В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой водитель автомобиля ВАЗ двигался по дорогам Казани, совершал опасные маневры, тем самым создавал угрозу другим участникам дорожного движения. Изучив видеозапись, сотрудники Госавтоинспекции установили водителя. Им оказался 19-летний житель Высокогорского района", — говорится в сообщении.В ГИБДД отметили, что любители так называемого зимнего дрифта будут привлекаться по статье 12.15 КоАП ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона"). Штраф за подобные действия составляет 1500 рублей.

https://ria.ru/20201222/yalta-1590346304.html

https://ria.ru/20201127/narushenie-1586678960.html

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, штрафы, авто, гибдд мвд рф, казань, зима (время года), общество