https://ria.ru/20201225/driftery-1590961379.html
Водителей предупредили об отслеживании "зимних" нарушителей
Водителей предупредили об отслеживании "зимних" нарушителей
Российских автомобилистов предупредили о мониторинге соцсетей на предмет размещения материалов, содержащих зафиксированные нарушения Правил дорожного движения,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:58
2020-12-25T16:58
2020-12-25T19:20
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российских автомобилистов предупредили о мониторинге соцсетей на предмет размещения материалов, содержащих зафиксированные нарушения Правил дорожного движения, сообщается на сайте ГИБДД.Госавтоинспекция также заявила о вычислении одного из таких водителей."В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой водитель автомобиля ВАЗ двигался по дорогам Казани, совершал опасные маневры, тем самым создавал угрозу другим участникам дорожного движения. Изучив видеозапись, сотрудники Госавтоинспекции установили водителя. Им оказался 19-летний житель Высокогорского района", — говорится в сообщении.В ГИБДД отметили, что любители так называемого зимнего дрифта будут привлекаться по статье 12.15 КоАП ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона"). Штраф за подобные действия составляет 1500 рублей.
https://ria.ru/20201222/yalta-1590346304.html
https://ria.ru/20201127/narushenie-1586678960.html
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россия, штрафы, авто, гибдд мвд рф, казань, зима (время года), общество