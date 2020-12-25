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Зеленский заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений
Зеленский заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу "Фокус", что хотел бы выйти из Минских соглашений. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:10
2020-12-25T11:56
минские соглашения
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу "Фокус", что хотел бы выйти из Минских соглашений."Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.). Но лично я бы вышел", — сказал он.По его словам, никто не хочет заканчивать войну в Донбассе, "кроме Украины и европейских партнеров".Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Однако этот план до сих пор не выполнен, так как украинские политики постоянно затягивают его выполнение и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер. Позиция России заключается в том, что Минским соглашениям нет альтернативы. Президент Владимир Путин отметил, что этот документ, подписанный в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, подтвержден соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН и приобрел силу международного закона, поэтому пересмотреть его в одностороннем порядке не удастся.
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минские соглашения, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений

11:10 25.12.2020 (обновлено: 11:56 25.12.2020)
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу "Фокус", что хотел бы выйти из Минских соглашений.
"Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.). Но лично я бы вышел", — сказал он.
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По его словам, никто не хочет заканчивать войну в Донбассе, "кроме Украины и европейских партнеров".
Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Однако этот план до сих пор не выполнен, так как украинские политики постоянно затягивают его выполнение и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер.
Позиция России заключается в том, что Минским соглашениям нет альтернативы. Президент Владимир Путин отметил, что этот документ, подписанный в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, подтвержден соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН и приобрел силу международного закона, поэтому пересмотреть его в одностороннем порядке не удастся.
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Минские соглашения
 
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