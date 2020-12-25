https://ria.ru/20201225/donbass-1590874587.html

Зеленский заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений

Зеленский заявил, что хотел бы выйти из Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу "Фокус", что хотел бы выйти из Минских соглашений. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:10

2020-12-25T11:10

2020-12-25T11:56

минские соглашения

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580655991_0:91:2906:1726_1920x0_80_0_0_6cf15bb67a441f6163d02c78a92e43b1.jpg

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью журналу "Фокус", что хотел бы выйти из Минских соглашений."Как я и сказал на одном из брифингов, считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.). Но лично я бы вышел", — сказал он.По его словам, никто не хочет заканчивать войну в Донбассе, "кроме Украины и европейских партнеров".Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе Донбасса. Однако этот план до сих пор не выполнен, так как украинские политики постоянно затягивают его выполнение и даже заявляют, что он носит только рекомендательный, а не обязательный характер. Позиция России заключается в том, что Минским соглашениям нет альтернативы. Президент Владимир Путин отметил, что этот документ, подписанный в том числе представителями Киева, Донецка и Луганска, подтвержден соответствующей резолюцией Совета Безопасности ООН и приобрел силу международного закона, поэтому пересмотреть его в одностороннем порядке не удастся.

https://ria.ru/20201224/ukraina-1590693027.html

донбасс

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минские соглашения, ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире