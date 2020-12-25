https://ria.ru/20201225/dogovor-1590915202.html

В МИД оценили будущее Договора по открытому небу при Байдене

В МИД оценили будущее Договора по открытому небу при Байдене

Пока преждевременно говорить о том, какую позицию по Договору по открытому небу займет новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом, но РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:03

2020-12-25T14:03

2020-12-25T14:12

владимир ермаков

джо байден

дмитрий песков

выход сша из договора по открытому небу

договор по открытому небу

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о том, какую позицию по Договору по открытому небу займет новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом, но возможности для Вашингтона вернуться в договор по "упрощенной схеме" нет, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков."Поэтому теперь они могут вновь вступить в него только на общих основаниях; возможности для какой-либо "упрощённой схемы" мы не видим", - добавил дипломат.Судьба Договора по открытому небу может оказаться под вопросом из-за того, что западные страны-участницы договора не реагируют на озабоченности России, заявил Владимир Ермаков.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из договора делает это соглашение нежизнеспособным.

https://ria.ru/20201123/bayden-1585858003.html

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