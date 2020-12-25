В МИД оценили будущее Договора по открытому небу при Байдене
14:03 25.12.2020 (обновлено: 14:12 25.12.2020)
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о том, какую позицию по Договору по открытому небу займет новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом, но возможности для Вашингтона вернуться в договор по "упрощенной схеме" нет, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"Чтобы говорить что-либо о позиции "новой Администрации США", надо, как минимум, дождаться инаугурации Джо Байдена. Ранее он критиковал Дональда Трампа за решение о выходе из Договора по открытому небу, однако после выборов эту тему ещё не затрагивал. Поэтому пока делать прогнозы преждевременно", - сказал Ермаков.
"Поэтому теперь они могут вновь вступить в него только на общих основаниях; возможности для какой-либо "упрощённой схемы" мы не видим", - добавил дипломат.
Судьба Договора по открытому небу может оказаться под вопросом из-за того, что западные страны-участницы договора не реагируют на озабоченности России, заявил Владимир Ермаков.
"Что касается шагов России в случае, если США не вернутся в Договор, а остальные его участники не будут готовы работать над снятием российских озабоченностей, то мы ещё в мае предупредили партнёров, что рассматриваем все возможные варианты наших ответных действий. К сожалению, никакой убедительной позитивной реакции со стороны западных участников Договора по открытому небу на наши озабоченности мы до сих пор не получили. Если так будет продолжаться и далее, то очень скоро судьба Договора по открытому небу может оказаться под вопросом", - заявил Ермаков.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из договора делает это соглашение нежизнеспособным.