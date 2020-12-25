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В МИД оценили будущее Договора по открытому небу при Байдене
В МИД оценили будущее Договора по открытому небу при Байдене
Пока преждевременно говорить о том, какую позицию по Договору по открытому небу займет новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом, но РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:03
2020-12-25T14:12
владимир ермаков
джо байден
дмитрий песков
выход сша из договора по открытому небу
договор по открытому небу
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о том, какую позицию по Договору по открытому небу займет новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом, но возможности для Вашингтона вернуться в договор по "упрощенной схеме" нет, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков."Поэтому теперь они могут вновь вступить в него только на общих основаниях; возможности для какой-либо "упрощённой схемы" мы не видим", - добавил дипломат.Судьба Договора по открытому небу может оказаться под вопросом из-за того, что западные страны-участницы договора не реагируют на озабоченности России, заявил Владимир Ермаков.США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из договора делает это соглашение нежизнеспособным.
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владимир ермаков, джо байден, дмитрий песков, выход сша из договора по открытому небу, договор по открытому небу, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

В МИД оценили будущее Договора по открытому небу при Байдене

14:03 25.12.2020 (обновлено: 14:12 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Пока преждевременно говорить о том, какую позицию по Договору по открытому небу займет новая администрация США во главе с избранным президентом Джо Байденом, но возможности для Вашингтона вернуться в договор по "упрощенной схеме" нет, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"Чтобы говорить что-либо о позиции "новой Администрации США", надо, как минимум, дождаться инаугурации Джо Байдена. Ранее он критиковал Дональда Трампа за решение о выходе из Договора по открытому небу, однако после выборов эту тему ещё не затрагивал. Поэтому пока делать прогнозы преждевременно", - сказал Ермаков.
"Поэтому теперь они могут вновь вступить в него только на общих основаниях; возможности для какой-либо "упрощённой схемы" мы не видим", - добавил дипломат.
Судьба Договора по открытому небу может оказаться под вопросом из-за того, что западные страны-участницы договора не реагируют на озабоченности России, заявил Владимир Ермаков.
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"Что касается шагов России в случае, если США не вернутся в Договор, а остальные его участники не будут готовы работать над снятием российских озабоченностей, то мы ещё в мае предупредили партнёров, что рассматриваем все возможные варианты наших ответных действий. К сожалению, никакой убедительной позитивной реакции со стороны западных участников Договора по открытому небу на наши озабоченности мы до сих пор не получили. Если так будет продолжаться и далее, то очень скоро судьба Договора по открытому небу может оказаться под вопросом", - заявил Ермаков.
США в ночь на 22 ноября завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу. В МИД РФ заявили, что Москва будет добиваться твердых гарантий выполнения оставшимися в договоре государствами их обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выход США из договора делает это соглашение нежизнеспособным.
 
Владимир ЕрмаковДжо БайденДмитрий ПесковВыход США из Договора по открытому небуДоговор по открытому небуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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