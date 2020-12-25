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В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
Трое детей пострадали в ДТП с участием автобуса в Рязанской области, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Единой... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T05:55
2020-12-25T07:13
дтп с рейсовым автобусом в рязанской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
скопинский район
воронеж
рязанская область
дтп
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Трое детей пострадали в ДТП с участием автобуса в Рязанской области, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Скопинского района.Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По данным ЕДДС, погибли четыре человека, пострадали 13. МЧС сообщало, что погибли трое, 12 человек пострадали.По его словам, пострадавшие доставлены в Скопинский межрайонный медицинский центр.
скопинский район
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дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), скопинский район, воронеж, рязанская область, дтп, происшествия

В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей

05:55 25.12.2020 (обновлено: 07:13 25.12.2020)
 
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Рязанской областиНа месте аварии в Скопинском районе Рязанской области, где в результате ДТП перевернулся автобус с людьми
На месте аварии в Скопинском районе Рязанской области, где в результате ДТП перевернулся автобус с людьми - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области
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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Трое детей пострадали в ДТП с участием автобуса в Рязанской области, состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе Скопинского района.
Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. По данным ЕДДС, погибли четыре человека, пострадали 13. МЧС сообщало, что погибли трое, 12 человек пострадали.
"Среди пострадавших трое детей, один тяжелый - мальчик, около 10 лет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, пострадавшие доставлены в Скопинский межрайонный медицинский центр.
 
ДТП с рейсовым автобусом в Рязанской областиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Скопинский районВоронежРязанская областьДТППроисшествия
 
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