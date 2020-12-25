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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201225/demobilizatsiya-1590864908.html
Алиев объявил о поэтапной демобилизации призванных в Карабах военных
Алиев объявил о поэтапной демобилизации призванных в Карабах военных
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил поэтапную демобилизацию военнослужащих, призванных из-за военных действий в Карабахе. Соответствующее распоряжение... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:18
2020-12-25T14:56
никол пашинян
армения
ситуация в нагорном карабахе
ильхам алиев
азербайджан
в мире
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БАКУ, 25 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил поэтапную демобилизацию военнослужащих, призванных из-за военных действий в Карабахе. Соответствующее распоряжение опубликовано на президентском сайте.Как следует из документа, мобилизация будет проводиться с 25 декабря 2020 по 15 апреля 2021 года.В конце сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Ереван и Баку возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о ракетных обстрелах и жертвах среди мирного населения.Несколько попыток заключить перемирие были безуспешными, но в ночь на 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. В соответствии с соглашением Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы.В Азербайджане это соглашение считают капитуляцией Армении. По словам Алиева, документ максимально выгоден его стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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никол пашинян, армения, ильхам алиев, азербайджан, в мире

Алиев объявил о поэтапной демобилизации призванных в Карабах военных

10:18 25.12.2020 (обновлено: 14:56 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАзербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Читать ria.ru в
БАКУ, 25 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил поэтапную демобилизацию военнослужащих, призванных из-за военных действий в Карабахе. Соответствующее распоряжение опубликовано на президентском сайте.
Как следует из документа, мобилизация будет проводиться с 25 декабря 2020 по 15 апреля 2021 года.
В конце сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Ереван и Баку возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о ракетных обстрелах и жертвах среди мирного населения.
Несколько попыток заключить перемирие были безуспешными, но в ночь на 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. В соответствии с соглашением Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане это соглашение считают капитуляцией Армении. По словам Алиева, документ максимально выгоден его стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянАрменияИльхам АлиевАзербайджанВ мире
 
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