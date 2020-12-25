https://ria.ru/20201225/demobilizatsiya-1590864908.html

Алиев объявил о поэтапной демобилизации призванных в Карабах военных

Алиев объявил о поэтапной демобилизации призванных в Карабах военных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил поэтапную демобилизацию военнослужащих, призванных из-за военных действий в Карабахе. Соответствующее распоряжение... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:18

2020-12-25T10:18

2020-12-25T14:56

никол пашинян

армения

ситуация в нагорном карабахе

ильхам алиев

азербайджан

в мире

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БАКУ, 25 дек — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил поэтапную демобилизацию военнослужащих, призванных из-за военных действий в Карабахе. Соответствующее распоряжение опубликовано на президентском сайте.Как следует из документа, мобилизация будет проводиться с 25 декабря 2020 по 15 апреля 2021 года.В конце сентября в Нагорном Карабахе начались боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. Ереван и Баку возложили ответственность за обострение ситуации друг на друга, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о ракетных обстрелах и жертвах среди мирного населения.Несколько попыток заключить перемирие были безуспешными, но в ночь на 10 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь. В соответствии с соглашением Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в Нагорном Карабахе разместились российские миротворцы.В Азербайджане это соглашение считают капитуляцией Армении. По словам Алиева, документ максимально выгоден его стране. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

армения

азербайджан

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никол пашинян, армения, ильхам алиев, азербайджан, в мире