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В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
Спикер регионального парламента поручил мандатной и регламентной комиссии начать проверку после замечания депутата о декольте министра, сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T05:26
2020-12-25T05:26
2020-12-25T05:26
республика саха (якутия)
якутск
общество
происшествия
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ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Спикер регионального парламента поручил мандатной и регламентной комиссии начать проверку после замечания депутата о декольте министра, сообщил пресс-секретарь госсобрания Якутии Чокуур Гаврильев на своей странице в Facebook.Ранее пользователи соцсетей опубликовали видео с онлайн-совещания якутского парламента, на котором министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких выступила с проектом закона об отмене запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. В ходе заседания Петр Аммосов признался, что не слушал министра, а смотрел на открытую часть ее тела. Он сделал замечание "тем людям, которые следят за этикой государственного служащего".Председатель республиканского комитета партии Виктор Губарев рассказал РИА Новости о том, что КПРФ даст оценку поведению депутата, но речь не идет об исключении его из партии."В ходе пленарного заседания все его участники должны придерживаться требований регламента, не вправе комментировать выступления депутатов, давать оценочные характеристики выступающим. Депутат в первую очередь сам должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к лицам, присутствующим на заседании. Петр Васильевич отметил, что использовать некорректные выражения в адрес государственных гражданских служащих, и тем более женщин, недопустимо", - сообщил Гаврильев.
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республика саха (якутия), якутск, общество, происшествия
ЯКУТСК, 25 дек – РИА Новости. Спикер регионального парламента поручил мандатной и регламентной комиссии начать проверку после замечания депутата о декольте министра, сообщил пресс-секретарь госсобрания Якутии Чокуур Гаврильев на своей странице в Facebook.
Ранее пользователи соцсетей опубликовали видео с онлайн-совещания якутского парламента, на котором министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких выступила с проектом закона об отмене запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. В ходе заседания Петр Аммосов признался, что не слушал министра, а смотрел на открытую часть ее тела. Он сделал замечание "тем людям, которые следят за этикой государственного служащего".
Председатель республиканского комитета партии Виктор Губарев рассказал РИА Новости о том, что КПРФ даст оценку поведению депутата, но речь не идет об исключении его из партии.
"Председатель государственного собрания (Ил Тумэн) Петр Гоголев поручил председателю мандатной и регламентной комиссии парламента Андрею Николаеву провести проверку на предмет нарушения Положения о депутатской этике со стороны народного депутата республики Саха (Якутия) на пленарном заседании парламента 24 декабря 2020 года и рассмотреть данный вопрос на заседании комиссии", - рассказал пресс-секретарь.
"В ходе пленарного заседания все его участники должны придерживаться требований регламента, не вправе комментировать выступления депутатов, давать оценочные характеристики выступающим. Депутат в первую очередь сам должен проявлять вежливость, тактичность и уважение к лицам, присутствующим на заседании. Петр Васильевич отметил, что использовать некорректные выражения в адрес государственных гражданских служащих, и тем более женщин, недопустимо", - сообщил Гаврильев.