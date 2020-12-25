https://ria.ru/20201225/christmas-1590875936.html
"Merry Christmas!" Как западные знаменитости отмечают Рождество
"Merry Christmas!" Как западные знаменитости отмечают Рождество
Сегодня западные христиане (католики, протестанты и православные некоторых стран) отмечают Рождество — самый светлый праздник для верующих. Как и в чем его... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:32
2020-12-25T12:32
2020-12-25T12:32
дуэйн джонсон
кайли дженнер
лили коллинз
кэтрин зета-джонс
джастин бибер
дженнифер лопес
элвис пресли
католическое рождество
шоубиз
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сегодня западные христиане (католики, протестанты и православные некоторых стран) отмечают Рождество — самый светлый праздник для верующих. Как и в чем его встретили западные знаменитости, — в подборке РИА Новости. Джастин БиберМузыкант встречал Рождество с женой и друзьями. В Instgram он поблагодарил каждого из них за то, что они делают его жизнь лучше. Затем Джастин Бибер обратился к пользователям, предложив всем поверить в лучшее. Дженнифер ЛопесПевица и актриса была не так многословна, зато невероятно обворожительна. В ночь перед Рождеством она блистала в роскошном алом платье с многоярусной юбкой. Но и поздравить всех, конечно же, тоже не забыла. "Желаю всем прекрасного Сочельника!" — написала Лопес.Кайли Дженнер Тоже продумала рождественский образ до мелочей. Она выбрала облегающее длинное платье красного цвета, туфли в тон и клатч. Образ дополнили лаконичная укладка и неброский макияж. В подписи к снимку предпринимательница и телезвезда скромно назвала себя "Миссис Клаус". Лили КоллинзА вот Лили Коллинз напекла для Санта-Клауса имбирного печенья в виде карамельных палочек, звезд и человечков. "Возможно, я не выиграла соревнование по украшению печенья, но, надеюсь, что Санта не обидится на меня за это", — отметила она. Дуэйн "Скала" ДжонсонАктер записал праздничное видеообращение для своих 208 миллионов подписчиков из спортивного зала. Он напел рождественскую песню "Here comes Santa Claus" и обратился к пользователям с пожеланиями: "Приготовьте печенье, текилу и омелу. Будьте умницами, но и шалить не забывайте". Кэтрин Зета-Джонс
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дуэйн джонсон, кайли дженнер, лили коллинз, кэтрин зета-джонс, джастин бибер, дженнифер лопес, элвис пресли, католическое рождество, знаменитости, звезды
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сегодня западные христиане (католики, протестанты и православные некоторых стран) отмечают Рождество — самый светлый праздник для верующих. Как и в чем его встретили западные знаменитости, — в подборке РИА Новости.
Джастин Бибер
Музыкант встречал Рождество с женой и друзьями. В Instgram он поблагодарил
каждого из них за то, что они делают его жизнь лучше. Затем Джастин Бибер обратился к пользователям, предложив всем поверить в лучшее.
"Благодарность и надежда — вот две вещи, которые я собираюсь получить на Рождество", — подчеркнул он.
Дженнифер Лопес
Певица и актриса была не так многословна, зато невероятно обворожительна. В ночь перед Рождеством она блистала в роскошном алом платье с многоярусной юбкой. Но и поздравить всех, конечно же, тоже не забыла. "Желаю всем прекрасного Сочельника!" — написала Лопес.
Кайли Дженнер
Тоже продумала рождественский образ до мелочей. Она выбрала облегающее длинное платье красного цвета, туфли в тон и клатч. Образ дополнили лаконичная укладка и неброский макияж. В подписи к снимку предпринимательница и телезвезда скромно назвала себя "Миссис Клаус".
Лили Коллинз
А вот Лили Коллинз напекла для Санта-Клауса имбирного печенья в виде карамельных палочек, звезд и человечков. "Возможно, я не выиграла соревнование по украшению печенья, но, надеюсь, что Санта не обидится на меня за это", — отметила она.
Дуэйн "Скала" Джонсон
Актер записал праздничное видеообращение для своих 208 миллионов подписчиков из спортивного зала. Он напел рождественскую песню "Here comes Santa Claus" и обратился к пользователям с пожеланиями: "Приготовьте печенье, текилу и омелу. Будьте умницами, но и шалить не забывайте".
Кэтрин Зета-Джонс
"Санта, детка, я жду тебя! С Рождеством всех! Посылаю вам всем свою любовь", — написала актриса.