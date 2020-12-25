https://ria.ru/20201225/christmas-1590875936.html

"Merry Christmas!" Как западные знаменитости отмечают Рождество

"Merry Christmas!" Как западные знаменитости отмечают Рождество

Сегодня западные христиане (католики, протестанты и православные некоторых стран) отмечают Рождество — самый светлый праздник для верующих. Как и в чем его... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:32

2020-12-25T12:32

2020-12-25T12:32

дуэйн джонсон

кайли дженнер

лили коллинз

кэтрин зета-джонс

джастин бибер

дженнифер лопес

элвис пресли

католическое рождество

шоубиз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590882136_0:436:1588:1329_1920x0_80_0_0_b25d1a6facab1d80b800adb5974ffa2f.jpg

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сегодня западные христиане (католики, протестанты и православные некоторых стран) отмечают Рождество — самый светлый праздник для верующих. Как и в чем его встретили западные знаменитости, — в подборке РИА Новости. Джастин БиберМузыкант встречал Рождество с женой и друзьями. В Instgram он поблагодарил каждого из них за то, что они делают его жизнь лучше. Затем Джастин Бибер обратился к пользователям, предложив всем поверить в лучшее. Дженнифер ЛопесПевица и актриса была не так многословна, зато невероятно обворожительна. В ночь перед Рождеством она блистала в роскошном алом платье с многоярусной юбкой. Но и поздравить всех, конечно же, тоже не забыла. "Желаю всем прекрасного Сочельника!" — написала Лопес.Кайли Дженнер Тоже продумала рождественский образ до мелочей. Она выбрала облегающее длинное платье красного цвета, туфли в тон и клатч. Образ дополнили лаконичная укладка и неброский макияж. В подписи к снимку предпринимательница и телезвезда скромно назвала себя "Миссис Клаус". Лили КоллинзА вот Лили Коллинз напекла для Санта-Клауса имбирного печенья в виде карамельных палочек, звезд и человечков. "Возможно, я не выиграла соревнование по украшению печенья, но, надеюсь, что Санта не обидится на меня за это", — отметила она. Дуэйн "Скала" ДжонсонАктер записал праздничное видеообращение для своих 208 миллионов подписчиков из спортивного зала. Он напел рождественскую песню "Here comes Santa Claus" и обратился к пользователям с пожеланиями: "Приготовьте печенье, текилу и омелу. Будьте умницами, но и шалить не забывайте". Кэтрин Зета-Джонс

https://ria.ru/20201218/elka-1589659968.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дуэйн джонсон, кайли дженнер, лили коллинз, кэтрин зета-джонс, джастин бибер, дженнифер лопес, элвис пресли, католическое рождество, знаменитости, звезды