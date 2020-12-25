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Шоубиз
https://ria.ru/20201225/christmas-1590875936.html
"Merry Christmas!" Как западные знаменитости отмечают Рождество
"Merry Christmas!" Как западные знаменитости отмечают Рождество
Сегодня западные христиане (католики, протестанты и православные некоторых стран) отмечают Рождество — самый светлый праздник для верующих. Как и в чем его... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:32
2020-12-25T12:32
дуэйн джонсон
кайли дженнер
лили коллинз
кэтрин зета-джонс
джастин бибер
дженнифер лопес
элвис пресли
католическое рождество
шоубиз
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сегодня западные христиане (католики, протестанты и православные некоторых стран) отмечают Рождество — самый светлый праздник для верующих. Как и в чем его встретили западные знаменитости, — в подборке РИА Новости. Джастин БиберМузыкант встречал Рождество с женой и друзьями. В Instgram он поблагодарил каждого из них за то, что они делают его жизнь лучше. Затем Джастин Бибер обратился к пользователям, предложив всем поверить в лучшее. Дженнифер ЛопесПевица и актриса была не так многословна, зато невероятно обворожительна. В ночь перед Рождеством она блистала в роскошном алом платье с многоярусной юбкой. Но и поздравить всех, конечно же, тоже не забыла. "Желаю всем прекрасного Сочельника!" — написала Лопес.Кайли Дженнер Тоже продумала рождественский образ до мелочей. Она выбрала облегающее длинное платье красного цвета, туфли в тон и клатч. Образ дополнили лаконичная укладка и неброский макияж. В подписи к снимку предпринимательница и телезвезда скромно назвала себя "Миссис Клаус". Лили КоллинзА вот Лили Коллинз напекла для Санта-Клауса имбирного печенья в виде карамельных палочек, звезд и человечков. "Возможно, я не выиграла соревнование по украшению печенья, но, надеюсь, что Санта не обидится на меня за это", — отметила она. Дуэйн "Скала" ДжонсонАктер записал праздничное видеообращение для своих 208 миллионов подписчиков из спортивного зала. Он напел рождественскую песню "Here comes Santa Claus" и обратился к пользователям с пожеланиями: "Приготовьте печенье, текилу и омелу. Будьте умницами, но и шалить не забывайте". Кэтрин Зета-Джонс
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дуэйн джонсон, кайли дженнер, лили коллинз, кэтрин зета-джонс, джастин бибер, дженнифер лопес, элвис пресли, католическое рождество, знаменитости, звезды

"Merry Christmas!" Как западные знаменитости отмечают Рождество

12:32 25.12.2020
 
© Фото : @justinbieberФотография из Instagram-аккаунта Джастина Бибера
Фотография из Instagram-аккаунта Джастина Бибера - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : @justinbieber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сегодня западные христиане (католики, протестанты и православные некоторых стран) отмечают Рождество — самый светлый праздник для верующих. Как и в чем его встретили западные знаменитости, — в подборке РИА Новости.

Джастин Бибер

Музыкант встречал Рождество с женой и друзьями. В Instgram он поблагодарил каждого из них за то, что они делают его жизнь лучше. Затем Джастин Бибер обратился к пользователям, предложив всем поверить в лучшее.
"Благодарность и надежда — вот две вещи, которые я собираюсь получить на Рождество", — подчеркнул он.

Дженнифер Лопес

Певица и актриса была не так многословна, зато невероятно обворожительна. В ночь перед Рождеством она блистала в роскошном алом платье с многоярусной юбкой. Но и поздравить всех, конечно же, тоже не забыла. "Желаю всем прекрасного Сочельника!" — написала Лопес.

Кайли Дженнер

Тоже продумала рождественский образ до мелочей. Она выбрала облегающее длинное платье красного цвета, туфли в тон и клатч. Образ дополнили лаконичная укладка и неброский макияж. В подписи к снимку предпринимательница и телезвезда скромно назвала себя "Миссис Клаус".

Лили Коллинз

А вот Лили Коллинз напекла для Санта-Клауса имбирного печенья в виде карамельных палочек, звезд и человечков. "Возможно, я не выиграла соревнование по украшению печенья, но, надеюсь, что Санта не обидится на меня за это", — отметила она.

Дуэйн "Скала" Джонсон

Актер записал праздничное видеообращение для своих 208 миллионов подписчиков из спортивного зала. Он напел рождественскую песню "Here comes Santa Claus" и обратился к пользователям с пожеланиями: "Приготовьте печенье, текилу и омелу. Будьте умницами, но и шалить не забывайте".

Кэтрин Зета-Джонс

"Санта, детка, я жду тебя! С Рождеством всех! Посылаю вам всем свою любовь", — написала актриса.
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18 декабря, 19:45Шоубиз
Дорого и сладко: знаменитости показали, как украсили дома к новому году
 
ШоубизДуэйн ДжонсонКайли ДженнерЛили КоллинзКэтрин Зета-ДжонсДжастин БиберДженнифер ЛопесЭлвис ПреслиКатолическое РождествоЗнаменитостизвезды
 
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