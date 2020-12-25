https://ria.ru/20201225/cheburashka-1590867993.html

Стала известна дата премьеры новогодней серии мультфильма о Чебурашке

Стала известна дата премьеры новогодней серии мультфильма о Чебурашке

Премьера новогодней короткометражки "Чебурашка. Секрет праздника" состоится 31 декабря в Сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм". РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:34

2020-12-25T10:34

2020-12-25T10:34

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леонид ярмольник

леонид агутин

анжелика варум (мария варум)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Премьера новогодней короткометражки "Чебурашка. Секрет праздника" состоится 31 декабря в Сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".Роли в мультфильме озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, а финальную песню написал Леонид Агутин.Премьера короткометражного музыкального 3D-мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника" пройдет 31 декабря на видеосервисе Start. Как и в классической версии, Чебурашка и его друг крокодил Гена в канун главного праздника года столкнутся с проделками старухи Шапокляк. В финале истории вновь восторжествует дружба."Секрет любого праздника - это наличие рядом родных и близких твоему сердцу людей. Всё прочее не так уж существенно. Что-либо планировать в этом году дело бессмысленное и неблагодарное. Поэтому сосредоточимся на главном - на любимых и родных. Желаю всем нашим дорогим зрителям, чтобы их близкие были здоровы! Смотрите самый добрый, самый музыкальный мультфильм "Чебурашка. Секрет праздника" и будьте счастливы в Новом году!" - поделилась Варум.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/skazki-1590059629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, чебурашка, союзмультфильм, леонид ярмольник, леонид агутин, анжелика варум (мария варум)