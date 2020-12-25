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https://ria.ru/20201225/cheburashka-1590867993.html
Стала известна дата премьеры новогодней серии мультфильма о Чебурашке
Стала известна дата премьеры новогодней серии мультфильма о Чебурашке
Премьера новогодней короткометражки "Чебурашка. Секрет праздника" состоится 31 декабря в Сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм". РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:34
2020-12-25T10:34
культура
кино и сериалы
новости культуры
чебурашка
союзмультфильм
леонид ярмольник
леонид агутин
анжелика варум (мария варум)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Премьера новогодней короткометражки "Чебурашка. Секрет праздника" состоится 31 декабря в Сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".Роли в мультфильме озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, а финальную песню написал Леонид Агутин.Премьера короткометражного музыкального 3D-мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника" пройдет 31 декабря на видеосервисе Start. Как и в классической версии, Чебурашка и его друг крокодил Гена в канун главного праздника года столкнутся с проделками старухи Шапокляк. В финале истории вновь восторжествует дружба."Секрет любого праздника - это наличие рядом родных и близких твоему сердцу людей. Всё прочее не так уж существенно. Что-либо планировать в этом году дело бессмысленное и неблагодарное. Поэтому сосредоточимся на главном - на любимых и родных. Желаю всем нашим дорогим зрителям, чтобы их близкие были здоровы! Смотрите самый добрый, самый музыкальный мультфильм "Чебурашка. Секрет праздника" и будьте счастливы в Новом году!" - поделилась Варум.
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кино и сериалы, новости культуры, чебурашка, союзмультфильм, леонид ярмольник, леонид агутин, анжелика варум (мария варум)

Стала известна дата премьеры новогодней серии мультфильма о Чебурашке

10:34 25.12.2020
 
© СоюзмультфильмНовогодняя короткометражка "Чебурашка. Секрет праздника"
Новогодняя короткометражка Чебурашка. Секрет праздника - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Союзмультфильм
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Премьера новогодней короткометражки "Чебурашка. Секрет праздника" состоится 31 декабря в Сети, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
Роли в мультфильме озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, а финальную песню написал Леонид Агутин.
"Герои мультфильмов о Чебурашке даже спустя более чем полвека после своего создания не теряют популярности и продолжают вдохновлять художников на создание новых произведений. При всей своей простоте это очень глубокие и трогательные образы – такими они остались и в новом мультфильме, который получился по-настоящему новогодним и уютным", - рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
Премьера короткометражного музыкального 3D-мультфильма "Чебурашка. Секрет праздника" пройдет 31 декабря на видеосервисе Start. Как и в классической версии, Чебурашка и его друг крокодил Гена в канун главного праздника года столкнутся с проделками старухи Шапокляк. В финале истории вновь восторжествует дружба.
© Союзмультфильм Новогодняя короткометражка "Чебурашка. Секрет праздника"
Новогодняя короткометражка Чебурашка. Секрет праздника
1 из 2
Новогодняя короткометражка "Чебурашка. Секрет праздника"
© Союзмультфильм
© СоюзмультфильмНовогодняя короткометражка "Чебурашка. Секрет праздника"
Новогодняя короткометражка Чебурашка. Секрет праздника
2 из 2
Новогодняя короткометражка "Чебурашка. Секрет праздника"
© Союзмультфильм
1 из 2
Новогодняя короткометражка "Чебурашка. Секрет праздника"
© Союзмультфильм
2 из 2
Новогодняя короткометражка "Чебурашка. Секрет праздника"
© Союзмультфильм
"Секрет любого праздника - это наличие рядом родных и близких твоему сердцу людей. Всё прочее не так уж существенно. Что-либо планировать в этом году дело бессмысленное и неблагодарное. Поэтому сосредоточимся на главном - на любимых и родных. Желаю всем нашим дорогим зрителям, чтобы их близкие были здоровы! Смотрите самый добрый, самый музыкальный мультфильм "Чебурашка. Секрет праздника" и будьте счастливы в Новом году!" - поделилась Варум.
Полнометражный художественный фильм с участием Чебурашки - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 18:38
Крокодил Гена с Чебурашкой появятся в 3D-формате
 
КультураКино и сериалыНовости культурыЧебурашкаСоюзмультфильмЛеонид ЯрмольникЛеонид АгутинАнжелика Варум (Мария Варум)
 
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