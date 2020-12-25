https://ria.ru/20201225/bronirovanie-1590987672.html

В Калининграде прекратились отмены бронирования отелей на каникулы

В Калининграде прекратились отмены бронирования отелей на каникулы

Ситуация с отменами бронирования отелей в Калининградской области на новогодние каникулы, которые неделю назад составляли 15-20%, в корне изменилась, сказал... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T19:20

2020-12-25T19:20

2020-12-25T21:00

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КАЛИНИНГРАД, 25 дек - РИА Новости. Ситуация с отменами бронирования отелей в Калининградской области на новогодние каникулы, которые неделю назад составляли 15-20%, в корне изменилась, сказал региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак во время прямого эфира в Instagram.Ранее Ермак сообщал, что уровень бронирования калининградских гостиниц на новогодние праздники составляет 98%, однако он прогнозировал отмену определенной части из-за предстоящих коронавирусных ограничений, которые после согласования с общественностью и бизнесом были приняты 23 декабря и вступили в силу в пятницу."У нас, действительно, была неделю назад и сейчас даже есть еще определенная тенденция к тому, что были отмены бронирования в отелях, примерно мы их оценивали на уровне от 15 до 20%, но сейчас ситуация в корне поменялась. Сейчас те бронирования, которые отменялись, на их место вновь люди бронируют номера, приходят на замену им, что выглядит достаточно оптимистично с точки зрения загрузки отелей", - сказал Ермак.Согласно постановлению регионального правительства, с 25 декабря по 10 января запрещается проводить групповые экскурсии численностью участников больше 10 человек в музеях, на выставках, туристических прогулках и автобусных экскурсионных маршрутах. Запрещено проведение новогодних торжеств, банкетов.С 25 по 30 декабря работа общепита разрешена с шести до 19 часов, с 3 по 10 января – с шести до 21 часа. С 31 декабря по 3 января кафе и рестораны будут полностью закрыты, кроме тех, что расположены в гостиницах для обслуживания постояльцев. С 25 декабря по 10 января запрещается деятельность кафе и ресторанов в торговых центрах и не имеющих отдельного входа, а также фуд-кортов и стрит-фудов."Туристические автобусы у нас работают, экскурсии будут проводиться, отели у нас работают в полном объеме, рестораны работают с учетом принятых ограничений, но без ограничений на доставку и на вынос", - добавил министр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vykhodnoy-1590873904.html

https://ria.ru/20201214/ogranicheniya-1589233759.html

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