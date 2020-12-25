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https://ria.ru/20201225/britaniya-1590943528.html
Захарова ответила на заявления Лондона о "вызывающем поведении России"
Захарова ответила на заявления Лондона о "вызывающем поведении России"
Лондон продолжает использовать ничем не подтвержденные обвинения для оказания давления на Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова,... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:49
2020-12-25T22:46
дело об отравлении скрипалей
мария захарова
нато
великобритания
лондон
в мире
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Лондон продолжает использовать ничем не подтвержденные обвинения для оказания давления на Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя антироссийские заявления главы Минобороны Британии Бена Уоллеса.Министр обороны Британии сказал газете Telegraph, что действия России "вызывают беспокойство", это связано с увеличением российской активности в британских водах и небе. По словам Уоллеса, Великобритания хочет отношений с "российским народом", но он предупредил, что это будет нелегко из-за того, что Россия якобы "применила нервно-паралитическое вещество на улицах Англии". Министр также считает, что из-за этих инцидентов Лондону будет непросто наладить отношения с Москвой."Лондон продолжает использовать ничем не подтвержденные обвинения для оказания давления на Россию и поддержания антироссийских настроений в британском обществе. При этом конечная цель очевидна: оправдание агрессивной политики НАТО вообще и Великобритании в частности", — подчеркивается в комментарии Захаровой.Она напомнила, что Россия в полном объеме выполнила свои обязательства по уничтожению запасов химоружия, которое завершено три года назад под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).Москва, по ее словам, также удивлена тезисом Уоллеса о якобы "вызывающем поведении России", проявляющемся "в повышенной активности вблизи морских и воздушных границ Великобритании".Официальный представитель МИД России указала на то, что НАТО не выполнила обещание не продвигаться на Восток, продолжая расширяться. "Военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе, развертываются многонациональные контингенты в Балтийском регионе, создаются передовые центры тяжелого вооружения в Европе, повышается интенсивность учений, модернизируется военная инфраструктура, увеличиваются военные бюджеты государств альянса. &lt;...&gt; Мы вынуждены реагировать, с тем чтобы компенсировать возникающие угрозы безопасности страны", — заявила она.Захарова отметила, что интервью британского министра подтверждает позицию Лондона "о нежелании предметно обсуждать накопившиеся проблемы и разногласия путем профессионального диалога"."Дело Скрипалей"В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что по "делу Скрипалей" в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам России, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял Россию в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
https://ria.ru/20201223/itogi-1590508583.html
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дело об отравлении скрипалей, мария захарова, нато, великобритания, лондон, в мире

Захарова ответила на заявления Лондона о "вызывающем поведении России"

15:49 25.12.2020 (обновлено: 22:46 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Лондон продолжает использовать ничем не подтвержденные обвинения для оказания давления на Россию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя антироссийские заявления главы Минобороны Британии Бена Уоллеса.
Министр обороны Британии сказал газете Telegraph, что действия России "вызывают беспокойство", это связано с увеличением российской активности в британских водах и небе. По словам Уоллеса, Великобритания хочет отношений с "российским народом", но он предупредил, что это будет нелегко из-за того, что Россия якобы "применила нервно-паралитическое вещество на улицах Англии". Министр также считает, что из-за этих инцидентов Лондону будет непросто наладить отношения с Москвой.
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"Лондон продолжает использовать ничем не подтвержденные обвинения для оказания давления на Россию и поддержания антироссийских настроений в британском обществе. При этом конечная цель очевидна: оправдание агрессивной политики НАТО вообще и Великобритании в частности", — подчеркивается в комментарии Захаровой.
Она напомнила, что Россия в полном объеме выполнила свои обязательства по уничтожению запасов химоружия, которое завершено три года назад под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Москва, по ее словам, также удивлена тезисом Уоллеса о якобы "вызывающем поведении России", проявляющемся "в повышенной активности вблизи морских и воздушных границ Великобритании".
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Официальный представитель МИД России указала на то, что НАТО не выполнила обещание не продвигаться на Восток, продолжая расширяться. "Военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе, развертываются многонациональные контингенты в Балтийском регионе, создаются передовые центры тяжелого вооружения в Европе, повышается интенсивность учений, модернизируется военная инфраструктура, увеличиваются военные бюджеты государств альянса. <...> Мы вынуждены реагировать, с тем чтобы компенсировать возникающие угрозы безопасности страны", — заявила она.
Захарова отметила, что интервью британского министра подтверждает позицию Лондона "о нежелании предметно обсуждать накопившиеся проблемы и разногласия путем профессионального диалога".

"Дело Скрипалей"

В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что по "делу Скрипалей" в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам России, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
Борис Джонсон, занимая пост главы МИД Британии, обвинял Россию в отравлении Скрипаля, утверждая, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными. Глава секретной лаборатории Минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности России к отравлению Скрипалей был сделан в том числе на основании собственных оценок информации.
 
Дело об отравлении СкрипалейМария ЗахароваНАТОВеликобританияЛондонВ мире
 
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