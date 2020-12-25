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Счетная палата дала рекомендации по сокращению уровня бедности
Счетная палата дала рекомендации по сокращению уровня бедности
Счетная палата по итогам анализа пришла к выводу, что госполитика по обеспечению роста доходов и снижению уровня бедности недостаточно систематизирована, и... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T05:00
2020-12-25T05:00
россия
алексей кудрин
счетная палата рф
владимир путин
москва
общество
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Счетная палата по итогам анализа пришла к выводу, что госполитика по обеспечению роста доходов и снижению уровня бедности недостаточно систематизирована, и подготовила свои рекомендации правительству, говорится в сообщении ведомства.В 2018 году президентом России Владимиром Путиным были сформулированы национальные цели развития страны, одна из которых заключалась в снижении бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году. В 2020 году наццели были уточнены, и срок достижения этой цели был отнесен к 2030 году.По итогам анализа Счетная палата направила в правительство ряд рекомендаций. В частности, ведомство предлагает дополнить стратегические документы подробным описанием трансформационного механизма и логики влияния мер госполитики на достижение целевых эффектов роста доходов и снижения бедности. Для решения данной задачи могут быть использованы подходы теории изменений, отмечает ведомство.Кроме того, Счетная палата рекомендует организовать мониторинг ключевых показателей в разрезе регионов, определить потенциально высокорезультативные меры и меры, предполагающие значительные объемы финансирования, ориентированные на достижение рассматриваемых наццелей, провести оценку влияния таких мер на достижение наццелей, предусмотрев при необходимости сбор статистических данных."Наш анализ и предложения призваны дать более комплексную картину и в конечном счете помочь правительству более системно посмотреть на действующие механизмы достижения наццелей и повысить их эффективность. Например, адресная помощь могла бы существенно снизить бедность, так как она позволяет охватить больший круг людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Безусловно, роль экономического роста тоже никто не отменял. В целом считаю, что как методология, так и результаты нашего анализа дают мощный инструментарий для дальнейшей работы и принятия эффективных управленческих решений", - подвел итоги анализа глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Как сообщается в отчете о результатах проведения анализа, общий объем финансирования мероприятий по снижению бедности составит 15,294 триллиона рублей в 2019–2024 годах.Также отмечается, что достижение наццелей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности на федеральном уровне осуществляется в рамках 992 мероприятий нацпроектов, федеральных проектов и госпрограмм.
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россия, алексей кудрин, счетная палата рф, владимир путин, москва, общество, экономика

Счетная палата дала рекомендации по сокращению уровня бедности

05:00 25.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Счетная палата по итогам анализа пришла к выводу, что госполитика по обеспечению роста доходов и снижению уровня бедности недостаточно систематизирована, и подготовила свои рекомендации правительству, говорится в сообщении ведомства.
В 2018 году президентом России Владимиром Путиным были сформулированы национальные цели развития страны, одна из которых заключалась в снижении бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году. В 2020 году наццели были уточнены, и срок достижения этой цели был отнесен к 2030 году.
"Счетная палата совместно с экспертами Центра перспективных управленческих решений провела анализ государственной политики, направленной на снижение бедности, который показал, что комплексная государственная политика в сфере обеспечения роста реальных доходов и снижения уровня бедности недостаточно систематизирована. Ей не хватает доказательной базы и адресности", - отмечается в сообщении.
По итогам анализа Счетная палата направила в правительство ряд рекомендаций. В частности, ведомство предлагает дополнить стратегические документы подробным описанием трансформационного механизма и логики влияния мер госполитики на достижение целевых эффектов роста доходов и снижения бедности. Для решения данной задачи могут быть использованы подходы теории изменений, отмечает ведомство.
Кроме того, Счетная палата рекомендует организовать мониторинг ключевых показателей в разрезе регионов, определить потенциально высокорезультативные меры и меры, предполагающие значительные объемы финансирования, ориентированные на достижение рассматриваемых наццелей, провести оценку влияния таких мер на достижение наццелей, предусмотрев при необходимости сбор статистических данных.
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"Наш анализ и предложения призваны дать более комплексную картину и в конечном счете помочь правительству более системно посмотреть на действующие механизмы достижения наццелей и повысить их эффективность. Например, адресная помощь могла бы существенно снизить бедность, так как она позволяет охватить больший круг людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума. Безусловно, роль экономического роста тоже никто не отменял. В целом считаю, что как методология, так и результаты нашего анализа дают мощный инструментарий для дальнейшей работы и принятия эффективных управленческих решений", - подвел итоги анализа глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Как сообщается в отчете о результатах проведения анализа, общий объем финансирования мероприятий по снижению бедности составит 15,294 триллиона рублей в 2019–2024 годах.
Также отмечается, что достижение наццелей по росту реальных доходов и снижению уровня бедности на федеральном уровне осуществляется в рамках 992 мероприятий нацпроектов, федеральных проектов и госпрограмм.
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